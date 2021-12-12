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وقفية "ضياء الخير" بالرياض تحتفل بيوم التطوع بفعالية وورشة عمل

نفذت مؤسسة ضياء الخير الوقفية فعالية التطوع التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي التي توافق اليوم العالمي للتطوع بحضور عددٍ من المتطوعات والإعلاميات.

وقد تم خلال الفعالية استعراض مفهوم التطوع ودوافعه وفوائده إلى جانب الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات ومستوى التطوع في المجتمع.

كما تخللت الفعالية ورشة عمل عن إيجابيات العمل التطوعي وتفاعل كبير من الحضور إذ تم طرح استفساراتهم بشأن التطوع وتضمنت طرحًا لمميزات العمل التطوعي.

وفي ختام الفعالية تم تكريم المتطوعات اللاتي تميزن خلال الأشهر الماضية.

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وقفية "ضياء الخير" بالرياض تحتفل بيوم التطوع بفعالية وورشة عمل
سبق

نفذت مؤسسة ضياء الخير الوقفية فعالية التطوع التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي التي توافق اليوم العالمي للتطوع بحضور عددٍ من المتطوعات والإعلاميات.

وقد تم خلال الفعالية استعراض مفهوم التطوع ودوافعه وفوائده إلى جانب الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات ومستوى التطوع في المجتمع.

كما تخللت الفعالية ورشة عمل عن إيجابيات العمل التطوعي وتفاعل كبير من الحضور إذ تم طرح استفساراتهم بشأن التطوع وتضمنت طرحًا لمميزات العمل التطوعي.

وفي ختام الفعالية تم تكريم المتطوعات اللاتي تميزن خلال الأشهر الماضية.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
10:44 PM

وقفية "ضياء الخير" بالرياض تحتفل بيوم التطوع بفعالية وورشة عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت مؤسسة ضياء الخير الوقفية فعالية التطوع التي أُقيمت يوم الاثنين الماضي التي توافق اليوم العالمي للتطوع بحضور عددٍ من المتطوعات والإعلاميات.

وقد تم خلال الفعالية استعراض مفهوم التطوع ودوافعه وفوائده إلى جانب الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات ومستوى التطوع في المجتمع.

كما تخللت الفعالية ورشة عمل عن إيجابيات العمل التطوعي وتفاعل كبير من الحضور إذ تم طرح استفساراتهم بشأن التطوع وتضمنت طرحًا لمميزات العمل التطوعي.

وفي ختام الفعالية تم تكريم المتطوعات اللاتي تميزن خلال الأشهر الماضية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,462
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,691
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,392

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