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شهر في الثلاجة.. أسرة قتيلة مشلحة صبيا تناشد اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنها

جاوزت شهرًا في ثلاجة الموتى.. والزوج وصديقه موقوفان رهن التحقيق

ناشدت أسرة المرأة التي لقيت مصرعها بظروف غامضة في منزلها بقرية مشلحة بمحافظة صبيا في منطقة جازان الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التي تمكنهم من دفن جثمانها في حال عدم تأثر سير التحقيقات بالدفن، مشيرين إلى أنها جاوزت شهرًا في ثلاجة الموتى، ويرغبون بدفنها.

وقالت الأسرة في مناشدتها عبر "سبق": نثمِّن ونقدر الجهود التي تبذلها النيابة من أجل استجلاء الحقيقة، وكشف ملابسات الواقعة التي راحت ضحيتها ابنتنا، ونرفع مناشدتنا ليُسمح لنا بدفن جثمانها في حال لم يؤثر ذلك على مسار التحقيقات. علمًا بأنها أمضت شهرًا في ثلاجة الموتى، ونرغب بدفنها.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان أوقفت زوج المرأة القتيلة في قريتها بـ"مشلحة" بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، ثم اتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل معه عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات.

صبيا قرية مشلحة ثلاجة موتى مقتل امرأة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شهر في الثلاجة.. أسرة قتيلة مشلحة صبيا تناشد اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنها
سبق

ناشدت أسرة المرأة التي لقيت مصرعها بظروف غامضة في منزلها بقرية مشلحة بمحافظة صبيا في منطقة جازان الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التي تمكنهم من دفن جثمانها في حال عدم تأثر سير التحقيقات بالدفن، مشيرين إلى أنها جاوزت شهرًا في ثلاجة الموتى، ويرغبون بدفنها.

وقالت الأسرة في مناشدتها عبر "سبق": نثمِّن ونقدر الجهود التي تبذلها النيابة من أجل استجلاء الحقيقة، وكشف ملابسات الواقعة التي راحت ضحيتها ابنتنا، ونرفع مناشدتنا ليُسمح لنا بدفن جثمانها في حال لم يؤثر ذلك على مسار التحقيقات. علمًا بأنها أمضت شهرًا في ثلاجة الموتى، ونرغب بدفنها.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان أوقفت زوج المرأة القتيلة في قريتها بـ"مشلحة" بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، ثم اتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل معه عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:16 AM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:04 PM

شهر في الثلاجة.. أسرة قتيلة مشلحة صبيا تناشد اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنها

جاوزت شهرًا في ثلاجة الموتى.. والزوج وصديقه موقوفان رهن التحقيق

A A A
محمد المواسي - جازان
3
18,862

ناشدت أسرة المرأة التي لقيت مصرعها بظروف غامضة في منزلها بقرية مشلحة بمحافظة صبيا في منطقة جازان الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التي تمكنهم من دفن جثمانها في حال عدم تأثر سير التحقيقات بالدفن، مشيرين إلى أنها جاوزت شهرًا في ثلاجة الموتى، ويرغبون بدفنها.

وقالت الأسرة في مناشدتها عبر "سبق": نثمِّن ونقدر الجهود التي تبذلها النيابة من أجل استجلاء الحقيقة، وكشف ملابسات الواقعة التي راحت ضحيتها ابنتنا، ونرفع مناشدتنا ليُسمح لنا بدفن جثمانها في حال لم يؤثر ذلك على مسار التحقيقات. علمًا بأنها أمضت شهرًا في ثلاجة الموتى، ونرغب بدفنها.

يُشار إلى أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان أوقفت زوج المرأة القتيلة في قريتها بـ"مشلحة" بمحافظة صبيا رهن التحقيقات حتى ثبوت الشبهات أو انتفائها عنه؛ وذلك بعدما لقيت الزوجة مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومهما، ثم اتضح لاحقًا وجود ضربة قوية في الرأس قبل الطلقة حسب رواية ذويها، ومن ثم تم توقيف صديق الزوج الذي اتضح وجوده في المنزل معه عند اكتشاف الحادثة لمصلحة التحقيقات.

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