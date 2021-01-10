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ألمانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 40 ألفًا

"ميركل" تحذر من اشتداد العدوى في الأسابيع المقبلة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اليوم (الأحد)، 40 ألف وفاة؛ بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة.

وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت 465 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي منذ بداية ظهور الوباء 40343 حالة.

من جهتها حذرت المستشارة أنجيلا ميركل، خلال مداخلتها الأسبوعية عبر الفيديو، الألمان، من أن الأسابيع المقبلة ستكون المرحلة الأشد للوباء لغاية الآن؛ حيث يعمل العديد من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية بأقصى طاقتهم.

وأصيب أكثر من 1,9 مليون شخص حتى الآن، مع رصد نحو 17 ألف إصابة جديدة منذ أمس.

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ألمانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 40 ألفًا
سبق

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اليوم (الأحد)، 40 ألف وفاة؛ بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة.

وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت 465 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي منذ بداية ظهور الوباء 40343 حالة.

من جهتها حذرت المستشارة أنجيلا ميركل، خلال مداخلتها الأسبوعية عبر الفيديو، الألمان، من أن الأسابيع المقبلة ستكون المرحلة الأشد للوباء لغاية الآن؛ حيث يعمل العديد من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية بأقصى طاقتهم.

وأصيب أكثر من 1,9 مليون شخص حتى الآن، مع رصد نحو 17 ألف إصابة جديدة منذ أمس.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
05:03 PM

ألمانيا.. حصيلة وفيات "كورونا" تتخطى 40 ألفًا

"ميركل" تحذر من اشتداد العدوى في الأسابيع المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، اليوم (الأحد)، 40 ألف وفاة؛ بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة.

وأوضح المعهد أن ألمانيا سجلت 465 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي منذ بداية ظهور الوباء 40343 حالة.

من جهتها حذرت المستشارة أنجيلا ميركل، خلال مداخلتها الأسبوعية عبر الفيديو، الألمان، من أن الأسابيع المقبلة ستكون المرحلة الأشد للوباء لغاية الآن؛ حيث يعمل العديد من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية بأقصى طاقتهم.

وأصيب أكثر من 1,9 مليون شخص حتى الآن، مع رصد نحو 17 ألف إصابة جديدة منذ أمس.

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