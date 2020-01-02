بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ مأمون أيمن حسين الهنداوي 2/ خالد رضوان يعقوب المومني –أردنيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانين: "مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني"، اليوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -ـحفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ مأمون أيمن حسين الهنداوي 2/ خالد رضوان يعقوب المومني –أردنيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانين: "مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني"، اليوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -ـحفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
02:36 PM
تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "مأمون" و"رضوان".. قُبِض عليهما متلبسين
"الداخلية" تحذر في بيانها: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدِم على ذلك
بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ مأمون أيمن حسين الهنداوي 2/ خالد رضوان يعقوب المومني –أردنيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانين: "مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني"، اليوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -ـحفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.