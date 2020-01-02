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تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "مأمون" و"رضوان".. قُبِض عليهما متلبسين

"الداخلية" تحذر في بيانها: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدِم على ذلك

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي حبوب الأمفيتامين من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك، حيث كان قد قُبِض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ مأمون أيمن حسين الهنداوي 2/ خالد رضوان يعقوب المومني –أردنيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانين: "مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني"، اليوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -ـحفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "مأمون" و"رضوان".. قُبِض عليهما متلبسين
سبق

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي حبوب الأمفيتامين من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك، حيث كان قد قُبِض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ مأمون أيمن حسين الهنداوي 2/ خالد رضوان يعقوب المومني –أردنيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانين: "مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني"، اليوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -ـحفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
02:36 PM

تبوك تشهد تنفيذ شرع الله في "مأمون" و"رضوان".. قُبِض عليهما متلبسين

"الداخلية" تحذر في بيانها: العقاب الشرعي سيكون مصير كل من يقدِم على ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي حبوب الأمفيتامين من الجنسية الأردنية بمنطقة تبوك، حيث كان قد قُبِض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من الحبوب المحظورة.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبونَ اللَّهَ وَرَسُولَه وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1/ مأمون أيمن حسين الهنداوي 2/ خالد رضوان يعقوب المومني –أردنيي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانين: "مأمون أيمن حسين الهنداوي، وخالد رضوان يعقوب المومني"، اليوم الخميس 7/ 5/ 1441هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -ـحفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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