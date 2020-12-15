"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع "مهارتي بيدي – 2" للأيتام بمأرب

المركز يوزع 36 طنًا من التمور على المحتاجين في إقليم بنادر الصومالي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ ضمن مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام في محافظة مأرب.

وشهد، يوم أمس، عقد دورة تدريبية في مجال صناعة المعجنات، استفادت منها 29 معيلة على مدى 60 ساعة تدريبية، لإكسابهن المهارات الأساسية لإيجاد فرص العمل المدرة للدخل ودخول سوق العمل بمهنية عالية.

يذكر أن مشروع مهارتي بيدي النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500

مستفيد في ثماني مجالات مهنية هي "الخياطة والتطريز، والكوافير، وصناعة المعجنات، والتمديدات الكهربائية، وصيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية"، ينتهي بصرف منحٍ للمتدربين

لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

على صعيد آخرـ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 36 طنًا من التمور للمحتاجين في مديريتي كحدا و شينغاني بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 27,000 فرد.

وأكد مدير المشاريع بالبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال الدكتور أحمد فارح موسى أنه انطلق أمس مشروع توزيع التمور في إقليم بنأدر بالعاصمة مقديشو، حيث تم التوزيع في مديرية شينغاني لـ 1,500 أسرة، كما جرى التوزيع في مديرية كحدا لـ 3,000 أسرة، متقدمًا بجزيل الشكر والتقدير للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات الإنسانية السخية.



وأعرب محافظ مديرية شينغاني أويس محمد أمين، ووكيل مديرية كحدا للشؤون الإنسانية علي محمد محمود، على وافر الشكر للمملكة حكومة وشعبًا على دعمهم المتواصل للشعب الصومالي، موضحين أن هذه المساعدات جاءت في وقتها وخاصة في ظل جائحة كورونا التي أثرت على العالم عامة وعلى الشعب الصومالي خاصة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 300 طن من التمور على المحتاجين واللاجئين في الصومال.