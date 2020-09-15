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اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ "36"

المباحثات تضمنت مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية

عُقد اليوم، الاجتماع "36" للجنة المالية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين من الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة .

وشهد الاجتماع, بحث الموضوعات المالية المدرجة على قائمة جدول الأعمال وعددًا من الأمور المتفق عليها في الاجتماعات السابقة, وكذلك مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية.

القوات المسلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ "36"
سبق

عُقد اليوم، الاجتماع "36" للجنة المالية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين من الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة .

وشهد الاجتماع, بحث الموضوعات المالية المدرجة على قائمة جدول الأعمال وعددًا من الأمور المتفق عليها في الاجتماعات السابقة, وكذلك مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
04:07 PM

اللجنة المالية في القوات المسلحة بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ "36"

المباحثات تضمنت مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عُقد اليوم، الاجتماع "36" للجنة المالية في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "عبر الاتصال المرئي"، بمشاركة ممثلين من الشؤون العسكرية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة .

وشهد الاجتماع, بحث الموضوعات المالية المدرجة على قائمة جدول الأعمال وعددًا من الأمور المتفق عليها في الاجتماعات السابقة, وكذلك مناقشة الميزانيات المقترحة ودراسة التقارير الختامية.

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