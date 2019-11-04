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"المعهد العلمي بالزلفي" ينظّم زيارة طلابية لمقر شرطة المحافظة

لمشاهدة جهود وتضحيات حماة الوطن تحت شعار "جنودنا دروعنا"

أقام النشاط الطلابي في المعهد العلمي في محافظة الزلفي، زيارة طلابية لمقر شرطة المحافظة تحت شعار "جنودنا دروعنا"، ضِمن برامج وأنشطة الطلابية بالمعهد.

رافق الطلابَ في الزيارة مديرُ المعهد العلمي خالد بن عبدالله الزمامي ومشرف النشاط الطلابي.

وكان في استقبال الوفد الطلابي، مديرُ شرطة الزلفي العميد عبدالله بن فهد العيدان؛ حيث الْتقى بالطلاب، وقدّم لهم كلمة توجيهية عن أهمية الأمن ودور الأفراد في الحفاظ على أمن أوطانهم ومجتمعاتهم.. بعد ذلك قام الوفد بجولة برفقة العميد العيدان على مرافق المركز، واطلع الطلاب على الجهود المميزة والإمكانيات الكبيرة التي تُوَفّرها الحكومة الرشيدة في سبيل تحقيق الأمن.

وفي نهاية الزيارة عبّر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للعميد العيدان ومنسوبي الشرطة؛ نظير ما يُقَدّمونه من جهود كبيرة وملموسة في حفظ أمن واستقرار وطننا الغالي.

الزلفي المعهد العلمي

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"المعهد العلمي بالزلفي" ينظّم زيارة طلابية لمقر شرطة المحافظة
سبق

أقام النشاط الطلابي في المعهد العلمي في محافظة الزلفي، زيارة طلابية لمقر شرطة المحافظة تحت شعار "جنودنا دروعنا"، ضِمن برامج وأنشطة الطلابية بالمعهد.

رافق الطلابَ في الزيارة مديرُ المعهد العلمي خالد بن عبدالله الزمامي ومشرف النشاط الطلابي.

وكان في استقبال الوفد الطلابي، مديرُ شرطة الزلفي العميد عبدالله بن فهد العيدان؛ حيث الْتقى بالطلاب، وقدّم لهم كلمة توجيهية عن أهمية الأمن ودور الأفراد في الحفاظ على أمن أوطانهم ومجتمعاتهم.. بعد ذلك قام الوفد بجولة برفقة العميد العيدان على مرافق المركز، واطلع الطلاب على الجهود المميزة والإمكانيات الكبيرة التي تُوَفّرها الحكومة الرشيدة في سبيل تحقيق الأمن.

وفي نهاية الزيارة عبّر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للعميد العيدان ومنسوبي الشرطة؛ نظير ما يُقَدّمونه من جهود كبيرة وملموسة في حفظ أمن واستقرار وطننا الغالي.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
08:45 AM

"المعهد العلمي بالزلفي" ينظّم زيارة طلابية لمقر شرطة المحافظة

لمشاهدة جهود وتضحيات حماة الوطن تحت شعار "جنودنا دروعنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الزلفي
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أقام النشاط الطلابي في المعهد العلمي في محافظة الزلفي، زيارة طلابية لمقر شرطة المحافظة تحت شعار "جنودنا دروعنا"، ضِمن برامج وأنشطة الطلابية بالمعهد.

رافق الطلابَ في الزيارة مديرُ المعهد العلمي خالد بن عبدالله الزمامي ومشرف النشاط الطلابي.

وكان في استقبال الوفد الطلابي، مديرُ شرطة الزلفي العميد عبدالله بن فهد العيدان؛ حيث الْتقى بالطلاب، وقدّم لهم كلمة توجيهية عن أهمية الأمن ودور الأفراد في الحفاظ على أمن أوطانهم ومجتمعاتهم.. بعد ذلك قام الوفد بجولة برفقة العميد العيدان على مرافق المركز، واطلع الطلاب على الجهود المميزة والإمكانيات الكبيرة التي تُوَفّرها الحكومة الرشيدة في سبيل تحقيق الأمن.

وفي نهاية الزيارة عبّر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للعميد العيدان ومنسوبي الشرطة؛ نظير ما يُقَدّمونه من جهود كبيرة وملموسة في حفظ أمن واستقرار وطننا الغالي.

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