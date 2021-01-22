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"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجّل 3،552 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين لـ 243.267

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270.810 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 10 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 776.

وأشارت إلى شفاء 3.945 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 243.267 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 3،552 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270.810 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 10 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 776.

وأشارت إلى شفاء 3.945 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 243.267 حالة.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:41 PM

الإمارات تسجّل 3،552 إصابة جديدة بـ"كورونا"

ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمتعافين لـ 243.267

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3.552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270.810 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 10 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 776.

وأشارت إلى شفاء 3.945 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 243.267 حالة.

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