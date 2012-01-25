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تعليم الطائف تشارك في مسابقة "الشتاء للتدريب الإلكتروني" و"الربيع"

عبر 4 طلاب من البنين والبنات

ترشحَ أربعة طلاب "بنين وبنات" من تعليم الطائف، في مسابقة ملتقى الشتاء للتدريب الإلكتروني، وملتقى الربيع.

ويهدف الملتقى الذي تشرف عليه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات، إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والعلوم وإلحاقهم في البرامج التدريبية المتخصصة، لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبياد الدولية في العلوم والرياضيات.

ويتم ترشيح الطلبة، للتدريب الإلكتروني من خلال المرور بالمرحلة الأولى، واجتياز اختبار "موهوب" للتدريب الإلكتروني، وبعد تجاوزهم للدورات الأساسية في المستوى الأول "التدريب الإلكتروني، ملتقى الربيع 2021".

وقدم المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، التهنئة للطلبة بهذا الترشح، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من المسابقة، ومثمنًا لإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، جهودهما في تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمرشحين.

والمرشحون هم: الطالب ناصر سليمان الصليمي من متوسطة عبدالله بن رواحة، والطالبة حلا أحمد عبدالعزيز من متوسطة الطائف الدولية، وسارة فيصل الرقيب من المتوسطة 41، والطالبة لمار المالكي من الابتدائية 64.

فيما قدم مدير النشاط الطلابي سامي العصيمي، ومديرة نشاط الطالبات، فوزية الحارثي، شكرهما وتقديرهما لأولياء الأمور لدعمهم أبنائهم الطلاب والطالبات، خلال جائحة كورونا، وتحفيزهم لهم خلال التعليم عن بعد، ولمكاتب التعليم والمدارس على الجهود المثمرة والكبيرة للوصول إلى التميز.

كما قدموا شكرهما لفريق العمل ولرئيس قسم النشاط العلمي في نشاط البنين ولرئيسة قسم النشاط العلمي في نشاط الطالبات، متمنين لهم المزيد من التقدم والتميز لجميع الطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الطائف تشارك في مسابقة "الشتاء للتدريب الإلكتروني" و"الربيع"
سبق

ترشحَ أربعة طلاب "بنين وبنات" من تعليم الطائف، في مسابقة ملتقى الشتاء للتدريب الإلكتروني، وملتقى الربيع.

ويهدف الملتقى الذي تشرف عليه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات، إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والعلوم وإلحاقهم في البرامج التدريبية المتخصصة، لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبياد الدولية في العلوم والرياضيات.

ويتم ترشيح الطلبة، للتدريب الإلكتروني من خلال المرور بالمرحلة الأولى، واجتياز اختبار "موهوب" للتدريب الإلكتروني، وبعد تجاوزهم للدورات الأساسية في المستوى الأول "التدريب الإلكتروني، ملتقى الربيع 2021".

وقدم المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، التهنئة للطلبة بهذا الترشح، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من المسابقة، ومثمنًا لإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، جهودهما في تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمرشحين.

والمرشحون هم: الطالب ناصر سليمان الصليمي من متوسطة عبدالله بن رواحة، والطالبة حلا أحمد عبدالعزيز من متوسطة الطائف الدولية، وسارة فيصل الرقيب من المتوسطة 41، والطالبة لمار المالكي من الابتدائية 64.

فيما قدم مدير النشاط الطلابي سامي العصيمي، ومديرة نشاط الطالبات، فوزية الحارثي، شكرهما وتقديرهما لأولياء الأمور لدعمهم أبنائهم الطلاب والطالبات، خلال جائحة كورونا، وتحفيزهم لهم خلال التعليم عن بعد، ولمكاتب التعليم والمدارس على الجهود المثمرة والكبيرة للوصول إلى التميز.

كما قدموا شكرهما لفريق العمل ولرئيس قسم النشاط العلمي في نشاط البنين ولرئيسة قسم النشاط العلمي في نشاط الطالبات، متمنين لهم المزيد من التقدم والتميز لجميع الطلاب والطالبات.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:15 PM

تعليم الطائف تشارك في مسابقة "الشتاء للتدريب الإلكتروني" و"الربيع"

عبر 4 طلاب من البنين والبنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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ترشحَ أربعة طلاب "بنين وبنات" من تعليم الطائف، في مسابقة ملتقى الشتاء للتدريب الإلكتروني، وملتقى الربيع.

ويهدف الملتقى الذي تشرف عليه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات، إلى اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والعلوم وإلحاقهم في البرامج التدريبية المتخصصة، لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبياد الدولية في العلوم والرياضيات.

ويتم ترشيح الطلبة، للتدريب الإلكتروني من خلال المرور بالمرحلة الأولى، واجتياز اختبار "موهوب" للتدريب الإلكتروني، وبعد تجاوزهم للدورات الأساسية في المستوى الأول "التدريب الإلكتروني، ملتقى الربيع 2021".

وقدم المدير العام للتعليم بالطائف، طلال اللهيبي، التهنئة للطلبة بهذا الترشح، متمنيًا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة من المسابقة، ومثمنًا لإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، جهودهما في تقديم الدعم والرعاية اللازمة للمرشحين.

والمرشحون هم: الطالب ناصر سليمان الصليمي من متوسطة عبدالله بن رواحة، والطالبة حلا أحمد عبدالعزيز من متوسطة الطائف الدولية، وسارة فيصل الرقيب من المتوسطة 41، والطالبة لمار المالكي من الابتدائية 64.

فيما قدم مدير النشاط الطلابي سامي العصيمي، ومديرة نشاط الطالبات، فوزية الحارثي، شكرهما وتقديرهما لأولياء الأمور لدعمهم أبنائهم الطلاب والطالبات، خلال جائحة كورونا، وتحفيزهم لهم خلال التعليم عن بعد، ولمكاتب التعليم والمدارس على الجهود المثمرة والكبيرة للوصول إلى التميز.

كما قدموا شكرهما لفريق العمل ولرئيس قسم النشاط العلمي في نشاط البنين ولرئيسة قسم النشاط العلمي في نشاط الطالبات، متمنين لهم المزيد من التقدم والتميز لجميع الطلاب والطالبات.

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