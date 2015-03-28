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الوطني للأمن السيبراني يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة عنوانه "تحديثات Apple"

المركز: يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة ونوصي بتحديث النسخ المتأثرة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256

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الوطني للأمن السيبراني يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة عنوانه "تحديثات Apple"
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:29 AM

الوطني للأمن السيبراني يصدر تحذيراً أمنياً عالي الخطورة عنوانه "تحديثات Apple"

المركز: يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة ونوصي بتحديث النسخ المتأثرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن تحديثات أمنية في منتجات Apple.

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة الثغرة في عدة منتجات، كاشفة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع (.Cross-site scripting (XSS

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات:

https://support.apple.com/en-us/HT212258

https://support.apple.com/en-us/HT212257

https://support.apple.com/en-us/HT212256

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