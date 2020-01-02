أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون للكادر النسائي على رتبة (جندي) ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) الدخول على الرابط التالي: www.jobs.sa.
إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة (جندي) بالسجون
عبر بوابة (أبشر – التوظيف)
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون للكادر النسائي على رتبة (جندي) ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) الدخول على الرابط التالي: www.jobs.sa.المديرية العامة للسجون وظائف السجون
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إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة (جندي) بالسجونصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-02
02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
11:56 PM
إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي على رتبة (جندي) بالسجون
عبر بوابة (أبشر – التوظيف)
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للسجون للكادر النسائي على رتبة (جندي) ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) الدخول على الرابط التالي: www.jobs.sa.
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