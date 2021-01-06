"الأرصاد": سماء غائمة وسحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على حائل والجوف وتبوك والشمالية والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.