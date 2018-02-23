النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لإنقاذ موسمهما .. الوصول لمربع الذهب هدف مشترك للاتحاد والشباب

في ثاني مواجهة دور ربع نهائي مسابقة كأس الملك

تتواصل مساء اليوم منافسات دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة من العيار الثقيل ( كلاسيكو الكرة السعودية) حينما يلتقي الاتحاد وضيفه الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تعد البطولة هدفًا مشتركًا لكلا الفريقين لتلافي الخروج من الموسم لأي منهما خالي الوفاض باعتبار أن كليهما يعيشان أوضاعًا فنية متذبذبة وأخرى إدارية ومالية صعبة في هذه الفترة.

يدخل الفريقان اللقاء بشعار واحد "لا بديل عن الفوز" في مباراة لا تحمل القسمة على اثنين باعتبار أن الخاسر سيخرج من الموسم الجاري من دون أي لقب بسبب انحصار لقب بطولة الدوري بين الهلال والأهلي إلى جانب أنهما لم يشاركا.

ومن أهداف الاتحاد أيضًا البحث عن فك الشراكة مع الهلال بـ8 ألقاب لكل منهما في البطولة وذلك لخطف المركز الثاني كأكثر فريق توج باللقب الغالي على قلوب الجماهير السعودية خلف غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة بـ13 لقبًا ولتحقيق ذلك عليه تجاوز عقبة ضيفه لبلوغ المربع الذهبي ومن ثم تخطيه للوصول للمشهد الختامي.

في المقابل الشباب صاحب ثلاثة ألقاب بالبطولة وضعه هذا الموسم لا يختلف عن وضع الاتحاد من حيث تذبذب المستوى والأداء والنتائج من جولة لأخرى مما جعل الفريقين يقبعان في مراكز لا تليق بهما على جدول ترتيب الدوري.

فالفريق يتمنى تخطي عقبة مضيفه من أجل إنقاذ موسمه للإعلان عن عودته لمنصات التتويج بعد غياب أربع سنوات إضافة لرفع رصيده في عدد مرات التتويج بلقب البطولة إلى أربعة.

يدخل الشباب اللقاء في وضع صعب نتيجة افتقاده لأكثر من نصف تشكيلة الفريق الأساسية لأسباب مختلفة منها الإصابة التي تلحق بالثنائي جمال بلعمري وصالح القميزي أو بسبب انضمام أربعة لاعبين لمعسكر الأخضر المقام في جدة وهم: عبدالله الخيبري وحسن معاذ وعبدالوهاب جعفر وهتان باهبري.

تاريخيًا سبق للفريقين أن التقيا في 8 مناسبات في البطولة كانت حصة الأسد للاتحاد بـ 5 انتصارات مقابل 3 مرات للشباب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لإنقاذ موسمهما .. الوصول لمربع الذهب هدف مشترك للاتحاد والشباب
سبق

تتواصل مساء اليوم منافسات دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة من العيار الثقيل ( كلاسيكو الكرة السعودية) حينما يلتقي الاتحاد وضيفه الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تعد البطولة هدفًا مشتركًا لكلا الفريقين لتلافي الخروج من الموسم لأي منهما خالي الوفاض باعتبار أن كليهما يعيشان أوضاعًا فنية متذبذبة وأخرى إدارية ومالية صعبة في هذه الفترة.

يدخل الفريقان اللقاء بشعار واحد "لا بديل عن الفوز" في مباراة لا تحمل القسمة على اثنين باعتبار أن الخاسر سيخرج من الموسم الجاري من دون أي لقب بسبب انحصار لقب بطولة الدوري بين الهلال والأهلي إلى جانب أنهما لم يشاركا.

ومن أهداف الاتحاد أيضًا البحث عن فك الشراكة مع الهلال بـ8 ألقاب لكل منهما في البطولة وذلك لخطف المركز الثاني كأكثر فريق توج باللقب الغالي على قلوب الجماهير السعودية خلف غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة بـ13 لقبًا ولتحقيق ذلك عليه تجاوز عقبة ضيفه لبلوغ المربع الذهبي ومن ثم تخطيه للوصول للمشهد الختامي.

في المقابل الشباب صاحب ثلاثة ألقاب بالبطولة وضعه هذا الموسم لا يختلف عن وضع الاتحاد من حيث تذبذب المستوى والأداء والنتائج من جولة لأخرى مما جعل الفريقين يقبعان في مراكز لا تليق بهما على جدول ترتيب الدوري.

فالفريق يتمنى تخطي عقبة مضيفه من أجل إنقاذ موسمه للإعلان عن عودته لمنصات التتويج بعد غياب أربع سنوات إضافة لرفع رصيده في عدد مرات التتويج بلقب البطولة إلى أربعة.

يدخل الشباب اللقاء في وضع صعب نتيجة افتقاده لأكثر من نصف تشكيلة الفريق الأساسية لأسباب مختلفة منها الإصابة التي تلحق بالثنائي جمال بلعمري وصالح القميزي أو بسبب انضمام أربعة لاعبين لمعسكر الأخضر المقام في جدة وهم: عبدالله الخيبري وحسن معاذ وعبدالوهاب جعفر وهتان باهبري.

تاريخيًا سبق للفريقين أن التقيا في 8 مناسبات في البطولة كانت حصة الأسد للاتحاد بـ 5 انتصارات مقابل 3 مرات للشباب.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:15 AM

لإنقاذ موسمهما .. الوصول لمربع الذهب هدف مشترك للاتحاد والشباب

في ثاني مواجهة دور ربع نهائي مسابقة كأس الملك

A A A
محمود الحمد - الرياض
0
1,199

تتواصل مساء اليوم منافسات دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة من العيار الثقيل ( كلاسيكو الكرة السعودية) حينما يلتقي الاتحاد وضيفه الشباب على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تعد البطولة هدفًا مشتركًا لكلا الفريقين لتلافي الخروج من الموسم لأي منهما خالي الوفاض باعتبار أن كليهما يعيشان أوضاعًا فنية متذبذبة وأخرى إدارية ومالية صعبة في هذه الفترة.

يدخل الفريقان اللقاء بشعار واحد "لا بديل عن الفوز" في مباراة لا تحمل القسمة على اثنين باعتبار أن الخاسر سيخرج من الموسم الجاري من دون أي لقب بسبب انحصار لقب بطولة الدوري بين الهلال والأهلي إلى جانب أنهما لم يشاركا.

ومن أهداف الاتحاد أيضًا البحث عن فك الشراكة مع الهلال بـ8 ألقاب لكل منهما في البطولة وذلك لخطف المركز الثاني كأكثر فريق توج باللقب الغالي على قلوب الجماهير السعودية خلف غريمه التقليدي الأهلي صاحب الصدارة بـ13 لقبًا ولتحقيق ذلك عليه تجاوز عقبة ضيفه لبلوغ المربع الذهبي ومن ثم تخطيه للوصول للمشهد الختامي.

في المقابل الشباب صاحب ثلاثة ألقاب بالبطولة وضعه هذا الموسم لا يختلف عن وضع الاتحاد من حيث تذبذب المستوى والأداء والنتائج من جولة لأخرى مما جعل الفريقين يقبعان في مراكز لا تليق بهما على جدول ترتيب الدوري.

فالفريق يتمنى تخطي عقبة مضيفه من أجل إنقاذ موسمه للإعلان عن عودته لمنصات التتويج بعد غياب أربع سنوات إضافة لرفع رصيده في عدد مرات التتويج بلقب البطولة إلى أربعة.

يدخل الشباب اللقاء في وضع صعب نتيجة افتقاده لأكثر من نصف تشكيلة الفريق الأساسية لأسباب مختلفة منها الإصابة التي تلحق بالثنائي جمال بلعمري وصالح القميزي أو بسبب انضمام أربعة لاعبين لمعسكر الأخضر المقام في جدة وهم: عبدالله الخيبري وحسن معاذ وعبدالوهاب جعفر وهتان باهبري.

تاريخيًا سبق للفريقين أن التقيا في 8 مناسبات في البطولة كانت حصة الأسد للاتحاد بـ 5 انتصارات مقابل 3 مرات للشباب.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة