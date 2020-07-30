"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وعسير ونجران والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة.. وطقس حار على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، عسير، نجران، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما يبقى الطقس حاراً على شرق المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 43 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.