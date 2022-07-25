"التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار
وجَّهت إداراتها بالمناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم من المعلمين والمعلمات
علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية .
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات .
يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة .
"التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار
سعود الدعجاني
سبق
2019-07-24
علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية .
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات .
يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة .
24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
08:11 AM
"التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار
وجَّهت إداراتها بالمناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم من المعلمين والمعلمات
علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية .
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات .
يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة .