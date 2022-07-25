يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة .

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات .

علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية .

"التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار سعود الدعجاني سبق 2019-07-24 علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية . وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات . يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة .

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 08:11 AM

"التعليم" تتجه لتعيين الخريجين والخريجات في مدارس تعليم الكبار وجَّهت إداراتها بالمناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم من المعلمين والمعلمات





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علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة التعليم تتجه لتعيين الخريجين والخريجات على منصة "جدارة" في مدارس تعليم الكبار ومراكز محو الأمية .

وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التعليم وجَّهت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات برفع أعداد احتياجهم الفعلي من المعلمين والمعلمات .

يُذكر أن وزارة التعليم اعتادت على تكليف بعض معلمي ومعلمات الصباحي للتدريس في مدارس تعليم الكبار براتب إضافي بواقع 100 ريال للحصة الواحدة، ويتم الترشيح وفق آلية محددة .