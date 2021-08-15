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طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين من "داعش".. و"بايدن" يتدخل

واشنطن قررت إرسال 1000 جندي إضافي للعاصمة الأفغانية

بعد دخولها العاصمة قبل ساعات، أفرجت حركة طالبان عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من تنظيم داعش، وسجناء سابقون بغوانتانامو، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابل قادمين من ولايات أفغانية مختلفة.

كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين من "داعش".. و"بايدن" يتدخل
سبق

بعد دخولها العاصمة قبل ساعات، أفرجت حركة طالبان عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من تنظيم داعش، وسجناء سابقون بغوانتانامو، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابل قادمين من ولايات أفغانية مختلفة.

كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:25 PM

طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين من "داعش".. و"بايدن" يتدخل

واشنطن قررت إرسال 1000 جندي إضافي للعاصمة الأفغانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
14,926

بعد دخولها العاصمة قبل ساعات، أفرجت حركة طالبان عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من تنظيم داعش، وسجناء سابقون بغوانتانامو، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابل قادمين من ولايات أفغانية مختلفة.

كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

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