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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل

المركز الوطني: مسبوقة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
11:26 AM

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل

المركز الوطني: مسبوقة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

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