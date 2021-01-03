وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-03 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442 11:26 AM

حالة تستمر حتى 8 مساءً.. "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على حائل المركز الوطني: مسبوقة برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، إذ ستتكوّن -بمشيئة الله تعالى- سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح سطحية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الثامنة مساءً.