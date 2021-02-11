الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على الباحة

قال: الحالة تستمر حتى 6 مساء وتشمل عدة محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والقرى، والمخواة، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).