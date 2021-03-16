مصر: 16 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 126 حالة

"الصحة": الحالات المكتشفة منها 8 مصريين و8 أجانب من جنسيات مختلفة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الأحد تسجيل 16 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 126 حالة حتى الآن.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان أمس الأحد أن الحالات الجديدة من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، وإعلانها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا. موضحًا أن الحالات المكتشفة من ضمنهم 8 مصريين، و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار إلى خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل؛ وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى أمس، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19). موضحًا أن الحالات الخمس التي غادرت مستشفى العزل كلهم من المصريين.

ومن جانب آخر، سجَّلت وزارة الصحة العراقية أمس 14 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ وهو ما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 124 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضحت الصحة العراقية في بيان صحفي أن الحالات الجديدة المسجلة توزعت على محافظات بغداد وميسان وديالى والديوانية والنجف، وأن عدد حالات الشفاء المسجلة بلغت 26 حالة، و9 حالة وفاة.