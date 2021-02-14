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رقم قياسي جديد.. "بتكوين" تلامس 50 ألف دولار

تدخل بشكل متزايد في الاتجاه السائد كأداة للأصول

سجلت عملة البيتكوين رقمًا قياسيًّا جديدًا، واقتربت من 50 ألف دولار، اليوم (الأحد)، بناء على ارتفاعها القياسي حيث تتبنى وول ستريت وماين ستريت بشكل متزايد أكبر عملة رقمية في العالم.

وبلغ سعر البيتكوين 48.800 دولار صباح اليوم، بزيادة 3.2 في المئة، وقد جرى تداولها حتى 49.714 دولارًا في وقت سابق من اليوم، ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70 في المئة حتى الآن؛ وفقاً لـ"رويترز".

وبعد فترة طويلة من تجنبها من قبل الشركات المالية التقليدية، يبدو أن "البيتكوين" والعملات الافتراضية الأخرى تدخل بشكل متزايد في الاتجاه السائد كأداة للأصول والدفع الروتيني.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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رقم قياسي جديد.. "بتكوين" تلامس 50 ألف دولار
سبق

سجلت عملة البيتكوين رقمًا قياسيًّا جديدًا، واقتربت من 50 ألف دولار، اليوم (الأحد)، بناء على ارتفاعها القياسي حيث تتبنى وول ستريت وماين ستريت بشكل متزايد أكبر عملة رقمية في العالم.

وبلغ سعر البيتكوين 48.800 دولار صباح اليوم، بزيادة 3.2 في المئة، وقد جرى تداولها حتى 49.714 دولارًا في وقت سابق من اليوم، ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70 في المئة حتى الآن؛ وفقاً لـ"رويترز".

وبعد فترة طويلة من تجنبها من قبل الشركات المالية التقليدية، يبدو أن "البيتكوين" والعملات الافتراضية الأخرى تدخل بشكل متزايد في الاتجاه السائد كأداة للأصول والدفع الروتيني.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
05:53 PM

رقم قياسي جديد.. "بتكوين" تلامس 50 ألف دولار

تدخل بشكل متزايد في الاتجاه السائد كأداة للأصول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت عملة البيتكوين رقمًا قياسيًّا جديدًا، واقتربت من 50 ألف دولار، اليوم (الأحد)، بناء على ارتفاعها القياسي حيث تتبنى وول ستريت وماين ستريت بشكل متزايد أكبر عملة رقمية في العالم.

وبلغ سعر البيتكوين 48.800 دولار صباح اليوم، بزيادة 3.2 في المئة، وقد جرى تداولها حتى 49.714 دولارًا في وقت سابق من اليوم، ارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة 70 في المئة حتى الآن؛ وفقاً لـ"رويترز".

وبعد فترة طويلة من تجنبها من قبل الشركات المالية التقليدية، يبدو أن "البيتكوين" والعملات الافتراضية الأخرى تدخل بشكل متزايد في الاتجاه السائد كأداة للأصول والدفع الروتيني.

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