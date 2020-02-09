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"دهانات الجزيرة" تختتم مشاركتها في معرض كلية الهندسة المعمارية بجامعة دار العلوم

ألقت فيه الضوء على "موضة ألوان 2020"

اختتمت "دهانات الجزيرة" مشاركتها الناجحة في معرض كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي بجامعة دار العلوم في مدينة الرياض، الذي أقيم مؤخراً لمدة 5 أيام في رحاب الكلية، ويهدف للكشف عن أهم مشاريع طلابها وطالباتها.

وجاءت مشاركة "دهانات الجزيرة" في المعرض؛ لإبراز حلولها الإنشائية المبتكرة، كمنتجها "الجزيرة نوفل"، وهو دهان داخلي يصنّف الأفضل على الإطلاق، ومنتجها الجزيرة "نوتس"، وهو دهان يستخدم في المكاتب غالباً، حيث يمكن الكتابة عليه، ثم المسح بكل سهولة، ويعتبر بديلاً للسبورة، إضافة إلى جانب منتجها "الجزيرة مكسيم"، ذي الخصائص النوعية للتشطيبات الخارجية.

كما جاءت المشاركة تعزيزاً لحضور الشركة في الفعاليات المحلية والإقليمية المتخصصة، بهدف التعريف بمنتجاتها عالية الجودة، ومقابلة عملائها عن قرب، وتلقي أهم مقترحاتهم وملاحظاتهم.

ولما تتميز به "دهانات الجزيرة" من تجدد في الألوان، فقد ألقت عبر محاضرة الضوء على "موضة ألوان 2020"، تناولت فيها أهم اتجاهاتها لألوان السنة الجديدة وعددها 24 لوناً على رأسها "همّة" لون العام، وقدمت شرحاً عن قصة كل مجموعة من مجموعاتها اللونية الأربع.

وقد شهد اليوم الخامس والأخير للمعرض، تكريم "دهانات الجزيرة" ممثلة بمشرف دغيم الشمري مدير الموارد البشرية، من قبل مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الغنيمي، لقاء اهتمام الشركة ومشاركتها كراعٍ ماسي في المعرض.

وصاحب المعرض عدد من المحاضرات وورش العمل، قدمها متخصصون في هذا المجال، حيث تم تسليط الضوء على أساسيات التصميم الداخلي، وألقيت محاضرة بعنوان الذكاء العاطفي، وجرى نقاش مفتوح بعنوان (40 سم)، كما أقيم لقاء مفتوح تحت عنوان الهوية السعودية بعيون أجنبية.

دهانات الجزيرة جامعة دار العلوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" تختتم مشاركتها في معرض كلية الهندسة المعمارية بجامعة دار العلوم
سبق

اختتمت "دهانات الجزيرة" مشاركتها الناجحة في معرض كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي بجامعة دار العلوم في مدينة الرياض، الذي أقيم مؤخراً لمدة 5 أيام في رحاب الكلية، ويهدف للكشف عن أهم مشاريع طلابها وطالباتها.

وجاءت مشاركة "دهانات الجزيرة" في المعرض؛ لإبراز حلولها الإنشائية المبتكرة، كمنتجها "الجزيرة نوفل"، وهو دهان داخلي يصنّف الأفضل على الإطلاق، ومنتجها الجزيرة "نوتس"، وهو دهان يستخدم في المكاتب غالباً، حيث يمكن الكتابة عليه، ثم المسح بكل سهولة، ويعتبر بديلاً للسبورة، إضافة إلى جانب منتجها "الجزيرة مكسيم"، ذي الخصائص النوعية للتشطيبات الخارجية.

كما جاءت المشاركة تعزيزاً لحضور الشركة في الفعاليات المحلية والإقليمية المتخصصة، بهدف التعريف بمنتجاتها عالية الجودة، ومقابلة عملائها عن قرب، وتلقي أهم مقترحاتهم وملاحظاتهم.

ولما تتميز به "دهانات الجزيرة" من تجدد في الألوان، فقد ألقت عبر محاضرة الضوء على "موضة ألوان 2020"، تناولت فيها أهم اتجاهاتها لألوان السنة الجديدة وعددها 24 لوناً على رأسها "همّة" لون العام، وقدمت شرحاً عن قصة كل مجموعة من مجموعاتها اللونية الأربع.

وقد شهد اليوم الخامس والأخير للمعرض، تكريم "دهانات الجزيرة" ممثلة بمشرف دغيم الشمري مدير الموارد البشرية، من قبل مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الغنيمي، لقاء اهتمام الشركة ومشاركتها كراعٍ ماسي في المعرض.

وصاحب المعرض عدد من المحاضرات وورش العمل، قدمها متخصصون في هذا المجال، حيث تم تسليط الضوء على أساسيات التصميم الداخلي، وألقيت محاضرة بعنوان الذكاء العاطفي، وجرى نقاش مفتوح بعنوان (40 سم)، كما أقيم لقاء مفتوح تحت عنوان الهوية السعودية بعيون أجنبية.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
04:30 PM

"دهانات الجزيرة" تختتم مشاركتها في معرض كلية الهندسة المعمارية بجامعة دار العلوم

ألقت فيه الضوء على "موضة ألوان 2020"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت "دهانات الجزيرة" مشاركتها الناجحة في معرض كلية الهندسة المعمارية والتصميم الرقمي بجامعة دار العلوم في مدينة الرياض، الذي أقيم مؤخراً لمدة 5 أيام في رحاب الكلية، ويهدف للكشف عن أهم مشاريع طلابها وطالباتها.

وجاءت مشاركة "دهانات الجزيرة" في المعرض؛ لإبراز حلولها الإنشائية المبتكرة، كمنتجها "الجزيرة نوفل"، وهو دهان داخلي يصنّف الأفضل على الإطلاق، ومنتجها الجزيرة "نوتس"، وهو دهان يستخدم في المكاتب غالباً، حيث يمكن الكتابة عليه، ثم المسح بكل سهولة، ويعتبر بديلاً للسبورة، إضافة إلى جانب منتجها "الجزيرة مكسيم"، ذي الخصائص النوعية للتشطيبات الخارجية.

كما جاءت المشاركة تعزيزاً لحضور الشركة في الفعاليات المحلية والإقليمية المتخصصة، بهدف التعريف بمنتجاتها عالية الجودة، ومقابلة عملائها عن قرب، وتلقي أهم مقترحاتهم وملاحظاتهم.

ولما تتميز به "دهانات الجزيرة" من تجدد في الألوان، فقد ألقت عبر محاضرة الضوء على "موضة ألوان 2020"، تناولت فيها أهم اتجاهاتها لألوان السنة الجديدة وعددها 24 لوناً على رأسها "همّة" لون العام، وقدمت شرحاً عن قصة كل مجموعة من مجموعاتها اللونية الأربع.

وقد شهد اليوم الخامس والأخير للمعرض، تكريم "دهانات الجزيرة" ممثلة بمشرف دغيم الشمري مدير الموارد البشرية، من قبل مدير جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الغنيمي، لقاء اهتمام الشركة ومشاركتها كراعٍ ماسي في المعرض.

وصاحب المعرض عدد من المحاضرات وورش العمل، قدمها متخصصون في هذا المجال، حيث تم تسليط الضوء على أساسيات التصميم الداخلي، وألقيت محاضرة بعنوان الذكاء العاطفي، وجرى نقاش مفتوح بعنوان (40 سم)، كما أقيم لقاء مفتوح تحت عنوان الهوية السعودية بعيون أجنبية.

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