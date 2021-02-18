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تنبيه من "الحياة الفطرية" بشأن حظر الصيد.. والضوابط الجديدة قريبًا

فيما أهاب المركز بالجميع التقيد بلائحة نظام البيئة الصادر بمرسوم ملكي

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنبيهًا بشأن حظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، خلال الفترة الحالية، لانتهاء فترة السماح المعلن عنها من قِبَل المركز؛ وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخرًا.

وأوضح المركز، أن العمل قائم حاليًا لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد مراجعتها واعتمادها.

وأكد أنه سيسبق ذلك عقد ورشة العمل الثانية لوضع ضوابط ومعايير الصيد الجديدة بمشاركة العديد من المختصين والعلماء والخبراء من داخل وخارج المملكة، كما سيعقد المركز ورشة عمل خاصة مع نخبة من الصيادين والمهتمين بشؤون الحياة الفطرية لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للصيد بالمملكة.

وأهاب المركز بالجميع، التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاریخ 19/ 11/ 1441هـ، وكل ما يصدر عن المركز من بیانات بهذا الشأن.

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه من "الحياة الفطرية" بشأن حظر الصيد.. والضوابط الجديدة قريبًا
سبق

أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنبيهًا بشأن حظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، خلال الفترة الحالية، لانتهاء فترة السماح المعلن عنها من قِبَل المركز؛ وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخرًا.

وأوضح المركز، أن العمل قائم حاليًا لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد مراجعتها واعتمادها.

وأكد أنه سيسبق ذلك عقد ورشة العمل الثانية لوضع ضوابط ومعايير الصيد الجديدة بمشاركة العديد من المختصين والعلماء والخبراء من داخل وخارج المملكة، كما سيعقد المركز ورشة عمل خاصة مع نخبة من الصيادين والمهتمين بشؤون الحياة الفطرية لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للصيد بالمملكة.

وأهاب المركز بالجميع، التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاریخ 19/ 11/ 1441هـ، وكل ما يصدر عن المركز من بیانات بهذا الشأن.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:09 PM

تنبيه من "الحياة الفطرية" بشأن حظر الصيد.. والضوابط الجديدة قريبًا

فيما أهاب المركز بالجميع التقيد بلائحة نظام البيئة الصادر بمرسوم ملكي

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منصور الشلاقي - الرياض
1
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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تنبيهًا بشأن حظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية، خلال الفترة الحالية، لانتهاء فترة السماح المعلن عنها من قِبَل المركز؛ وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخرًا.

وأوضح المركز، أن العمل قائم حاليًا لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد مراجعتها واعتمادها.

وأكد أنه سيسبق ذلك عقد ورشة العمل الثانية لوضع ضوابط ومعايير الصيد الجديدة بمشاركة العديد من المختصين والعلماء والخبراء من داخل وخارج المملكة، كما سيعقد المركز ورشة عمل خاصة مع نخبة من الصيادين والمهتمين بشؤون الحياة الفطرية لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للصيد بالمملكة.

وأهاب المركز بالجميع، التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاریخ 19/ 11/ 1441هـ، وكل ما يصدر عن المركز من بیانات بهذا الشأن.

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