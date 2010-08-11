النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بذريعة ذكرى خراب الهيكل المزعوم.. الاحتلال يقتحم الأقصى وإصابة العشرات

دائرة الأوقاف: أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى في رحابه اليوم

أصيب عشرات المصلين بالمسجد الأقصى، اليوم الأحد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسباً لدعوات المستوطنين باقتحامه.

وتصدى المصلون لمحاولات عشرات المستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلاً من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت مساء يوم أمس على المشاركين في مسيرة منددة باقتحام مئات المستوطنين لأحياء البلدة القديمة في القدس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بذريعة ذكرى خراب الهيكل المزعوم.. الاحتلال يقتحم الأقصى وإصابة العشرات
سبق

أصيب عشرات المصلين بالمسجد الأقصى، اليوم الأحد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسباً لدعوات المستوطنين باقتحامه.

وتصدى المصلون لمحاولات عشرات المستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلاً من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت مساء يوم أمس على المشاركين في مسيرة منددة باقتحام مئات المستوطنين لأحياء البلدة القديمة في القدس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
10:08 AM

بذريعة ذكرى خراب الهيكل المزعوم.. الاحتلال يقتحم الأقصى وإصابة العشرات

دائرة الأوقاف: أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى في رحابه اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,210

أصيب عشرات المصلين بالمسجد الأقصى، اليوم الأحد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.

واقتحمت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين الذين احتشدوا للحيلولة دون اقتحام المستوطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لإحياء ما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن أكثر من 100 ألف مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع النداءات المتكررة للبقاء بداخله، تحسباً لدعوات المستوطنين باقتحامه.

وتصدى المصلون لمحاولات عشرات المستوطنين اقتحام الأقصى، عقب تجمهرهم عند باب المغاربة، للاحتفال بما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين قد أعلن قبل يومين تأخير صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك للساعة 7:30 بدلاً من الساعة 6:30، بعد تهديدات الاحتلال ومستوطنيه باقتحامه في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت مساء يوم أمس على المشاركين في مسيرة منددة باقتحام مئات المستوطنين لأحياء البلدة القديمة في القدس، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,692
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,678
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,667
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,767

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة