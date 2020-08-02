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رئيس جامعة الإمام يهنئ القيادة بنجاح موسم حج الظروف الاستثنائية

نوه بقدرة المملكة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة

رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور الربيش أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية بجهود جبارة وقيادة حكيمة سعت لتخطيط مسبق وتنفيذ محكم لتسهيل فريضة الحج بسلاسة ويسر وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويمن عليهم بالقبول والإحسان، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وأن يقيها من كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين.

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رئيس جامعة الإمام يهنئ القيادة بنجاح موسم حج الظروف الاستثنائية
سبق

رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور الربيش أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية بجهود جبارة وقيادة حكيمة سعت لتخطيط مسبق وتنفيذ محكم لتسهيل فريضة الحج بسلاسة ويسر وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويمن عليهم بالقبول والإحسان، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وأن يقيها من كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
04:12 PM

رئيس جامعة الإمام يهنئ القيادة بنجاح موسم حج الظروف الاستثنائية

نوه بقدرة المملكة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمــو المــلكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور الربيش أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية بجهود جبارة وقيادة حكيمة سعت لتخطيط مسبق وتنفيذ محكم لتسهيل فريضة الحج بسلاسة ويسر وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويمن عليهم بالقبول والإحسان، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها وأمانها وأن يقيها من كل سوء ومكروه، وأن يعم الخير والسلام أرجاء بلاد المسلمين.

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