فرنسا تسجل 13243 إصابة جديدة بكورونا و146 وفاة
بلغ إجمالي المصابين 910277 حالةً والوفيات 33623 شخصاً
سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 146 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الجائحة فيها إلى 33623 حالةً.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه جرى في الوقت نفسه تسجيل 13243 إصابة جديدة بالفيروس ليصل مجمل عدد المصابين إلى 910277 حالةً.
وأشارت الوزارة إلى وجود 1775 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة، وذلك بزيادة قدرها 70 بؤرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
فرنسا تسجل 13243 إصابة جديدة بكورونا و146 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-19
سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 146 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الجائحة فيها إلى 33623 حالةً.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه جرى في الوقت نفسه تسجيل 13243 إصابة جديدة بالفيروس ليصل مجمل عدد المصابين إلى 910277 حالةً.
وأشارت الوزارة إلى وجود 1775 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة، وذلك بزيادة قدرها 70 بؤرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:28 PM
فرنسا تسجل 13243 إصابة جديدة بكورونا و146 وفاة
بلغ إجمالي المصابين 910277 حالةً والوفيات 33623 شخصاً
سجلت فرنسا، اليوم الاثنين، 146 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الجائحة فيها إلى 33623 حالةً.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه جرى في الوقت نفسه تسجيل 13243 إصابة جديدة بالفيروس ليصل مجمل عدد المصابين إلى 910277 حالةً.
وأشارت الوزارة إلى وجود 1775 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة، وذلك بزيادة قدرها 70 بؤرة خلال الـ24 ساعة الماضية.