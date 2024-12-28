موسم الرياض يستعد لافتتاح معرض "نقوة" لتقديم المنتجات العالمية

يستهدف مشاركة رجال وسيدات الأعمال.. وبأساليب عرض تقنية تفاعلية

يفتتح موسم الرياض في الأول من يناير 2022م، معرض "نقوة" في منطقة "واجهة الرياض"، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، حيث يتخصص "نقوة" في انتقاء أفضل المنتجات العالمية في: عالم الموضة، والفن، والمجوهرات، والديكور، والحرف، والتقنية، والسيارات، والمطاعم والمقاهي، بما يحقق توجهات الموسم بخلق فرص متجددة للمهتمين بهذه المجالات لتقديم علاماتهم التجارية.

ويختار معرض "نقوة"، الذي يستمر 7 أيام، أسماء المشاركين فيه وفقًا لمجموعة من المعايير والاشتراطات التي تحقق أهداف وتوقعات الزوار، مما يجعل فرصة المشاركة فيه أكثر تميزًا، ويمنح المشاركين فرصة المنافسة.

ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/1094/niqwa ويستهدف المعرض مشاركة رجال وسيدات الأعمال لتقديم المنتجات المتميزة للزوار، إلى جانب الشركات والمؤسسات المعنية والمهتمة بمجالات الفن والتقنية والموضة والعطور، والمهتمين بالفعاليات والمعارض الدولية.

كما تتعدد النشاطات المقدمة في معرض "نقوة" لتمنح الزوار تجربة تسوق فريدة عبر مناطق التسوق المتنوعة، باستخدام أساليب العرض المتجددة التي تعتمد على التقنية التفاعلية، لتضفي لمسة فريدة على القطع، إلى جانب مطالعة أعمال المشاركين في المعرض، وسط العروض الحية التي تضفي أجواء مميزة على المكان.

وتتميز "واجهة الرياض" بمفهومها العام الذي يتمثل في إقامة عدة معارض ومهرجانات متخصصة في مجالات عدة، لتستقطب المهتمين بالفنون والثقافة والألعاب الإلكترونية والتسوق والتقنية، وتقام المعارض والمهرجانات في المنطقة خلال أوقات متنوعة.