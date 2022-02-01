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35 ألف مسافر عبروا منفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان خلال شهرين

منذ فتح المنفذ في شهر ديسمبر الماضي.. وبلغت تكلفته ملايين الدولارات

كشف عبدالله العنزي سفير المملكة لدى السلطنة عن الأرقام التي سجلها منفذ الربع الخالي الجديد مع سلطنة عمان.

وأكد السفير أن الإحصائيات أثبتت عبور 35 ألف مسافر منذ فتح المنفذ شهر ديسمبر الماضي وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.

ويمر الطريق من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي من منطقة حرض، مرورًا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد ويقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو ست ساعات فقط تقريبًا.. وبلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار.

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35 ألف مسافر عبروا منفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان خلال شهرين
سبق

كشف عبدالله العنزي سفير المملكة لدى السلطنة عن الأرقام التي سجلها منفذ الربع الخالي الجديد مع سلطنة عمان.

وأكد السفير أن الإحصائيات أثبتت عبور 35 ألف مسافر منذ فتح المنفذ شهر ديسمبر الماضي وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.

ويمر الطريق من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي من منطقة حرض، مرورًا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد ويقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو ست ساعات فقط تقريبًا.. وبلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:15 AM

35 ألف مسافر عبروا منفذ الربع الخالي مع سلطنة عمان خلال شهرين

منذ فتح المنفذ في شهر ديسمبر الماضي.. وبلغت تكلفته ملايين الدولارات

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,053

كشف عبدالله العنزي سفير المملكة لدى السلطنة عن الأرقام التي سجلها منفذ الربع الخالي الجديد مع سلطنة عمان.

وأكد السفير أن الإحصائيات أثبتت عبور 35 ألف مسافر منذ فتح المنفذ شهر ديسمبر الماضي وفقًا لقناة الإخبارية السعودية.

ويمر الطريق من حقل الشيبة النفطي، ويبدأ دخول الربع الخالي من منطقة حرض، مرورًا بالبطحاء، ثم يتجه نحو المنفذ الحدودي العماني الجديد ويقلص زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى نحو ست ساعات فقط تقريبًا.. وبلغت تكلفة العمل نحو 250 مليون دولار.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

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