النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العميد "طارق صالح" مخاطبًا السياسيين والإعلاميين: من يريد تحرير اليمن فليأتِ إلى هنا

قال: إن اليمنيين الصادقين في الميدان لإنقاذ بلادهم من المستعمر المجوسي الفارسي وأذناب إيران

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد ألوية حراس الجمهورية اليمنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، يقول فيه: إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية، وسيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء، مشيدًا بمساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال؛ من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب.

وقال العميد طارق عبر مقطع فيديو المتداول على نطاق واسع وبثته قنوات "السعودية 24": نحن الآن نتحدث من أرض الميدان، ونقول: إن من يريد أن يحرر بلاده فعليه أن يأتي لليمن، لن تحرر اليمن وأنتم في الخارج يا كوكبة الإعلاميين والسياسيين والعسكريين والمثقفين، تعالوا إلى اليمن وأمسكوا البنادق والسلاح، وإذا لم تستطيعوا فمارسوا السياسة من هنا ومارسوا الإعلام من هنا.

وأضاف: اليمنيون بالخارج يقدّمون على لجوء سياسي في ألمانيا وبعض الدول، وتركوا بلادهم، فاليمنيون الصادقون والأبطال هم من هم في الميدان؛ لتحرير بلادهم من المستعمر المجوسي الفارسي وأذناب إيران.

وحظي الفيديو بانتشار كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن المعركة الحاسمة لن تكون إلا بالتكاتف والتلاحم للقضاء على المليشيات الحوثية الإرهابية، بعيداً عن الشعارات والخطابات التي يطلقها السياسيون والإعلاميون والمثقفون وهم خارج بلادهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العميد "طارق صالح" مخاطبًا السياسيين والإعلاميين: من يريد تحرير اليمن فليأتِ إلى هنا
سبق

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد ألوية حراس الجمهورية اليمنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، يقول فيه: إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية، وسيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء، مشيدًا بمساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال؛ من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب.

وقال العميد طارق عبر مقطع فيديو المتداول على نطاق واسع وبثته قنوات "السعودية 24": نحن الآن نتحدث من أرض الميدان، ونقول: إن من يريد أن يحرر بلاده فعليه أن يأتي لليمن، لن تحرر اليمن وأنتم في الخارج يا كوكبة الإعلاميين والسياسيين والعسكريين والمثقفين، تعالوا إلى اليمن وأمسكوا البنادق والسلاح، وإذا لم تستطيعوا فمارسوا السياسة من هنا ومارسوا الإعلام من هنا.

وأضاف: اليمنيون بالخارج يقدّمون على لجوء سياسي في ألمانيا وبعض الدول، وتركوا بلادهم، فاليمنيون الصادقون والأبطال هم من هم في الميدان؛ لتحرير بلادهم من المستعمر المجوسي الفارسي وأذناب إيران.

وحظي الفيديو بانتشار كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن المعركة الحاسمة لن تكون إلا بالتكاتف والتلاحم للقضاء على المليشيات الحوثية الإرهابية، بعيداً عن الشعارات والخطابات التي يطلقها السياسيون والإعلاميون والمثقفون وهم خارج بلادهم.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
05:54 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:03 AM

العميد "طارق صالح" مخاطبًا السياسيين والإعلاميين: من يريد تحرير اليمن فليأتِ إلى هنا

قال: إن اليمنيين الصادقين في الميدان لإنقاذ بلادهم من المستعمر المجوسي الفارسي وأذناب إيران

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
17
30,185

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد ألوية حراس الجمهورية اليمنية العميد طارق محمد عبدالله صالح، يقول فيه: إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية، وسيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء، مشيدًا بمساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال؛ من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب.

وقال العميد طارق عبر مقطع فيديو المتداول على نطاق واسع وبثته قنوات "السعودية 24": نحن الآن نتحدث من أرض الميدان، ونقول: إن من يريد أن يحرر بلاده فعليه أن يأتي لليمن، لن تحرر اليمن وأنتم في الخارج يا كوكبة الإعلاميين والسياسيين والعسكريين والمثقفين، تعالوا إلى اليمن وأمسكوا البنادق والسلاح، وإذا لم تستطيعوا فمارسوا السياسة من هنا ومارسوا الإعلام من هنا.

وأضاف: اليمنيون بالخارج يقدّمون على لجوء سياسي في ألمانيا وبعض الدول، وتركوا بلادهم، فاليمنيون الصادقون والأبطال هم من هم في الميدان؛ لتحرير بلادهم من المستعمر المجوسي الفارسي وأذناب إيران.

وحظي الفيديو بانتشار كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أن المعركة الحاسمة لن تكون إلا بالتكاتف والتلاحم للقضاء على المليشيات الحوثية الإرهابية، بعيداً عن الشعارات والخطابات التي يطلقها السياسيون والإعلاميون والمثقفون وهم خارج بلادهم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة