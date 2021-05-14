"الصحة": تسجيل 927 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1608 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 مايو 2021، تسجيل 927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 431432 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 415,747 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7134 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8551 والحالات الحرجة 1323 حالة.
"الصحة": تسجيل 927 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1608 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-05-14
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 مايو 2021، تسجيل 927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 431432 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 415,747 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7134 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8551 والحالات الحرجة 1323 حالة.
14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
03:37 PM
"الصحة": تسجيل 927 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1608 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 مايو 2021، تسجيل 927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 431432 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1608 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 415,747 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7134 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8551 والحالات الحرجة 1323 حالة.