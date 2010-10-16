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الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي

أجرى الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحضيراً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب قد بدأ بكلمة وداعية لمدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي شكر فيها جميع اللاعبين على جهودهم المتميزة طوال فترة قيادته لفارس الدهناء الموسمين الماضيين والـ7 جوالات الماضية، متميناً بأن يواصل الفريق عطاءه القوي في مواجهة الأهلي للعودة إلى مسار الانتصارات.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية خفيفة ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات، بعد ذلك أجرى الفريق مناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب أقامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم حفلاً وداعياً مبسطاً للجهاز الفني التقطت فيها الصور التذكارية.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث سيقيم الفريق في أحد فنادق جدة حتى قبل مواجهة الأهلي يوم غدٍ السبت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

الأهلي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي
سبق

أجرى الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحضيراً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب قد بدأ بكلمة وداعية لمدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي شكر فيها جميع اللاعبين على جهودهم المتميزة طوال فترة قيادته لفارس الدهناء الموسمين الماضيين والـ7 جوالات الماضية، متميناً بأن يواصل الفريق عطاءه القوي في مواجهة الأهلي للعودة إلى مسار الانتصارات.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية خفيفة ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات، بعد ذلك أجرى الفريق مناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب أقامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم حفلاً وداعياً مبسطاً للجهاز الفني التقطت فيها الصور التذكارية.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث سيقيم الفريق في أحد فنادق جدة حتى قبل مواجهة الأهلي يوم غدٍ السبت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
08:15 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
08:37 AM

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحضيراً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب قد بدأ بكلمة وداعية لمدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي شكر فيها جميع اللاعبين على جهودهم المتميزة طوال فترة قيادته لفارس الدهناء الموسمين الماضيين والـ7 جوالات الماضية، متميناً بأن يواصل الفريق عطاءه القوي في مواجهة الأهلي للعودة إلى مسار الانتصارات.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية خفيفة ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات، بعد ذلك أجرى الفريق مناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب أقامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم حفلاً وداعياً مبسطاً للجهاز الفني التقطت فيها الصور التذكارية.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث سيقيم الفريق في أحد فنادق جدة حتى قبل مواجهة الأهلي يوم غدٍ السبت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

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