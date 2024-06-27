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عقب زيارة رسمية.. ولي العهد يغادر كوريا الجنوبية

جاءت استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري "مون جاي"

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا الجنوبية، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة له من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب زيارة رسمية.. ولي العهد يغادر كوريا الجنوبية
سبق

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا الجنوبية، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة له من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
11:39 AM
اخر تعديل
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
12:43 PM

عقب زيارة رسمية.. ولي العهد يغادر كوريا الجنوبية

جاءت استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس الكوري "مون جاي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
7,186

غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم جمهورية كوريا الجنوبية، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة له من فخامة الرئيس مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا.

وكان في وداع ولي العهد بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونغ كيونغ دو.

كما كان في وداعه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد.

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