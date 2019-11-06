تَزَيّنت صباح أمس، سماء النماص وتنومة وبني عمرو برسالة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ لتحمل الشكر والثناء في أجواء الجمال "بكم يزهو الوطن". وشهدت سماء محافظتيْ النماص وتنومة ومركز بني عمرو، تحليقًا لطائرة تحمل رسالة شكر وتقدير من أمير عسير لكل المواطنين؛ مثمنًا جهودهم وتعاونهم وتفاعلهم؛ حيث اختصرت الرسالة كلمات الشكر والتقدير بلافتة "بكم يزهو الوطن". وكانت البداية من مركز بني عمرو في حوالى الساعة 9:30 صباحًا ثم محافظة النماص ثم محافظة تنومة، ووجّه أمير المنطقة بإتاحة الفرصة لطلاب المدارس بمشاهدة هذا العرض المميز لتصل الرسالة الغالية لثروة الوطن (الشباب)، الذي يُشيد ويفتخر بهم قادة بلادنا -حفظهم الله ورعاهم- ولإظهار التلاحم بين القيادة والشعب.

طائرة "بكم يزهو الوطن" تُزَين سماء النماص وتنومة حاملة رسالة شكر من الأمير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-06 تَزَيّنت صباح أمس، سماء النماص وتنومة وبني عمرو برسالة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ لتحمل الشكر والثناء في أجواء الجمال "بكم يزهو الوطن".

وشهدت سماء محافظتيْ النماص وتنومة ومركز بني عمرو، تحليقًا لطائرة تحمل رسالة شكر وتقدير من أمير عسير لكل المواطنين؛ مثمنًا جهودهم وتعاونهم وتفاعلهم؛ حيث اختصرت الرسالة كلمات الشكر والتقدير بلافتة "بكم يزهو الوطن".

وكانت البداية من مركز بني عمرو في حوالى الساعة 9:30 صباحًا ثم محافظة النماص ثم محافظة تنومة، ووجّه أمير المنطقة بإتاحة الفرصة لطلاب المدارس بمشاهدة هذا العرض المميز لتصل الرسالة الغالية لثروة الوطن (الشباب)، الذي يُشيد ويفتخر بهم قادة بلادنا -حفظهم الله ورعاهم- ولإظهار التلاحم بين القيادة والشعب.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 11:30 AM

طائرة "بكم يزهو الوطن" تُزَين سماء النماص وتنومة حاملة رسالة شكر من الأمير من الأمير تركي بن طلال لمواطني كافة المنطقة مُثمنًا جهودهم وتعاونهم وتفاعلهم





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تَزَيّنت صباح أمس، سماء النماص وتنومة وبني عمرو برسالة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ لتحمل الشكر والثناء في أجواء الجمال "بكم يزهو الوطن".

وشهدت سماء محافظتيْ النماص وتنومة ومركز بني عمرو، تحليقًا لطائرة تحمل رسالة شكر وتقدير من أمير عسير لكل المواطنين؛ مثمنًا جهودهم وتعاونهم وتفاعلهم؛ حيث اختصرت الرسالة كلمات الشكر والتقدير بلافتة "بكم يزهو الوطن".

وكانت البداية من مركز بني عمرو في حوالى الساعة 9:30 صباحًا ثم محافظة النماص ثم محافظة تنومة، ووجّه أمير المنطقة بإتاحة الفرصة لطلاب المدارس بمشاهدة هذا العرض المميز لتصل الرسالة الغالية لثروة الوطن (الشباب)، الذي يُشيد ويفتخر بهم قادة بلادنا -حفظهم الله ورعاهم- ولإظهار التلاحم بين القيادة والشعب.