النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال الأسبوع الخامس.. 9557 ساعة تعليمية عن بُعد بكليات جامعة شقراء

عمادة المعلومات: شهدت تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بحضور 25490 طالباً وطالبة

استعرضت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، الملخص الأسبوعي عن انتظام سير العملية التعليمية عبر منصاتها الإلكترونية عن بُعد بكليات الجامعة كافة، حيث شهد الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بمدة إجمالية بلغت 9557 ساعة تعليمية.

وقدّم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها نحو 2549 طالباً وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمّت مناقشة 12846 ملفاً خلال هذه الفصول الافتراضية، إضافة إلى 543 لوحة نقاش مع عمليات تسجيل دخول بلغت 86143 دخولاً على هذه الفصول؛ ليصل إجمالي الحضور فيها إلى 114719 طالباً وطالبة من كليات الجامعة كافة.

وأظهر الملخص الأسبوعي إحصائيات الدعم الفني الذي قدّمته عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، حيث بلغت إجراءات الدعم الفني 462 إجراءً ما بين اتصالات ومحادثات وتذكرة إلكترونية وبريد إلكتروني، حيث جرت عملية التعليم عن بُعد خلال هذا الأسبوع بيسر وسلاسة وفق المخطط والجداول الدراسية المتبعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال الأسبوع الخامس.. 9557 ساعة تعليمية عن بُعد بكليات جامعة شقراء
سبق

استعرضت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، الملخص الأسبوعي عن انتظام سير العملية التعليمية عبر منصاتها الإلكترونية عن بُعد بكليات الجامعة كافة، حيث شهد الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بمدة إجمالية بلغت 9557 ساعة تعليمية.

وقدّم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها نحو 2549 طالباً وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمّت مناقشة 12846 ملفاً خلال هذه الفصول الافتراضية، إضافة إلى 543 لوحة نقاش مع عمليات تسجيل دخول بلغت 86143 دخولاً على هذه الفصول؛ ليصل إجمالي الحضور فيها إلى 114719 طالباً وطالبة من كليات الجامعة كافة.

وأظهر الملخص الأسبوعي إحصائيات الدعم الفني الذي قدّمته عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، حيث بلغت إجراءات الدعم الفني 462 إجراءً ما بين اتصالات ومحادثات وتذكرة إلكترونية وبريد إلكتروني، حيث جرت عملية التعليم عن بُعد خلال هذا الأسبوع بيسر وسلاسة وفق المخطط والجداول الدراسية المتبعة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
09:11 AM

خلال الأسبوع الخامس.. 9557 ساعة تعليمية عن بُعد بكليات جامعة شقراء

عمادة المعلومات: شهدت تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بحضور 25490 طالباً وطالبة

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
21

استعرضت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، الملخص الأسبوعي عن انتظام سير العملية التعليمية عبر منصاتها الإلكترونية عن بُعد بكليات الجامعة كافة، حيث شهد الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الحالي تنفيذ 6194 فصلاً افتراضياً بمدة إجمالية بلغت 9557 ساعة تعليمية.

وقدّم هذه الفصول الافتراضية 1332 من أعضاء وعضوات هيئة تدريس بالجامعة، وحضرها نحو 2549 طالباً وطالبة، في 806 مقررات، حيث تمّت مناقشة 12846 ملفاً خلال هذه الفصول الافتراضية، إضافة إلى 543 لوحة نقاش مع عمليات تسجيل دخول بلغت 86143 دخولاً على هذه الفصول؛ ليصل إجمالي الحضور فيها إلى 114719 طالباً وطالبة من كليات الجامعة كافة.

وأظهر الملخص الأسبوعي إحصائيات الدعم الفني الذي قدّمته عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، حيث بلغت إجراءات الدعم الفني 462 إجراءً ما بين اتصالات ومحادثات وتذكرة إلكترونية وبريد إلكتروني، حيث جرت عملية التعليم عن بُعد خلال هذا الأسبوع بيسر وسلاسة وفق المخطط والجداول الدراسية المتبعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,303
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,060
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,683

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة