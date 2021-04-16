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الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.

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الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
11:41 PM

الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.

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