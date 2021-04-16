سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.
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الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.
الكويت تسجل 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية, 1406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 254472، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1436.