النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك ضمن عمليات دقيقة

"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

مواطن بجدة يتفاجأ بـ50 مخالفة مرورية عليه لعدم إلغاء عقده بشركته

طالب بإسقاط المخالفات ليتمكن من تجديد هوية زوجته غير السعودية

تفاجأ مواطن بمحافظة جدة بـ50 مخالفة مسجلة عليه منذ سنوات بسبب عدم إلغاء شركة كان يعمل بها تفويض قيادة سيارة كانت بمعيته، مما تسبب إلى عدم مقدرته على سداد أو إنهاء المشكلة مع الشركة، داعياً إسقاط المخالفات التي عليه ليتمكن من إنهاء تجديد هوية زوجته غير السعودية.

وتفصيلاً، قال المواطن علي الزهراني إني عملت في إحدى الشركات عام 1434هـ وسجلت الشركة سيارة باسمي كمستخدم فعلي، وتم إنهاء عقدي في عام 1435هـ، لكن تفاجئت بعدم إلغاء التفويض المسجل باسمي مما تسبب في تسجيل عدد 50 مخالفة على سجلي المدني من موظفي الشركة الأمر الذي تسبب لي في أضرار مادية ونفسية كبيرة.

وبين الزهراني أن إجمالي المخالفات التي سجلت عليه بلغت29000 ألف ريال، مبيناً أن هذا الأمر جعله يجد صعوبة في تجديد هوية زوجته وتسبب بمشاكل كبيرة، حيث ووصل الأمر إلى أن طلبت زوجتي الطلاق لانتهاء هويتها وعدم تمكني من تجديدها أو نقل كفالتها علي لأنها غير سعودية.

وطالب الزهراني الجهات المعنية التدخل لإسقاط المخالفات التي على اسمه بسبب هذه الشركة حيث يملك كافة الإثباتات التي تبين إنهاء العمل معها منذ عام 1435هـ، وكون هذه المخالفات المرورية لا تخصه.

مخالفة مرورية

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
مواطن بجدة يتفاجأ بـ50 مخالفة مرورية عليه لعدم إلغاء عقده بشركته
سبق

تفاجأ مواطن بمحافظة جدة بـ50 مخالفة مسجلة عليه منذ سنوات بسبب عدم إلغاء شركة كان يعمل بها تفويض قيادة سيارة كانت بمعيته، مما تسبب إلى عدم مقدرته على سداد أو إنهاء المشكلة مع الشركة، داعياً إسقاط المخالفات التي عليه ليتمكن من إنهاء تجديد هوية زوجته غير السعودية.

وتفصيلاً، قال المواطن علي الزهراني إني عملت في إحدى الشركات عام 1434هـ وسجلت الشركة سيارة باسمي كمستخدم فعلي، وتم إنهاء عقدي في عام 1435هـ، لكن تفاجئت بعدم إلغاء التفويض المسجل باسمي مما تسبب في تسجيل عدد 50 مخالفة على سجلي المدني من موظفي الشركة الأمر الذي تسبب لي في أضرار مادية ونفسية كبيرة.

وبين الزهراني أن إجمالي المخالفات التي سجلت عليه بلغت29000 ألف ريال، مبيناً أن هذا الأمر جعله يجد صعوبة في تجديد هوية زوجته وتسبب بمشاكل كبيرة، حيث ووصل الأمر إلى أن طلبت زوجتي الطلاق لانتهاء هويتها وعدم تمكني من تجديدها أو نقل كفالتها علي لأنها غير سعودية.

وطالب الزهراني الجهات المعنية التدخل لإسقاط المخالفات التي على اسمه بسبب هذه الشركة حيث يملك كافة الإثباتات التي تبين إنهاء العمل معها منذ عام 1435هـ، وكون هذه المخالفات المرورية لا تخصه.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
10:12 PM

مواطن بجدة يتفاجأ بـ50 مخالفة مرورية عليه لعدم إلغاء عقده بشركته

طالب بإسقاط المخالفات ليتمكن من تجديد هوية زوجته غير السعودية

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
166

تفاجأ مواطن بمحافظة جدة بـ50 مخالفة مسجلة عليه منذ سنوات بسبب عدم إلغاء شركة كان يعمل بها تفويض قيادة سيارة كانت بمعيته، مما تسبب إلى عدم مقدرته على سداد أو إنهاء المشكلة مع الشركة، داعياً إسقاط المخالفات التي عليه ليتمكن من إنهاء تجديد هوية زوجته غير السعودية.

وتفصيلاً، قال المواطن علي الزهراني إني عملت في إحدى الشركات عام 1434هـ وسجلت الشركة سيارة باسمي كمستخدم فعلي، وتم إنهاء عقدي في عام 1435هـ، لكن تفاجئت بعدم إلغاء التفويض المسجل باسمي مما تسبب في تسجيل عدد 50 مخالفة على سجلي المدني من موظفي الشركة الأمر الذي تسبب لي في أضرار مادية ونفسية كبيرة.

وبين الزهراني أن إجمالي المخالفات التي سجلت عليه بلغت29000 ألف ريال، مبيناً أن هذا الأمر جعله يجد صعوبة في تجديد هوية زوجته وتسبب بمشاكل كبيرة، حيث ووصل الأمر إلى أن طلبت زوجتي الطلاق لانتهاء هويتها وعدم تمكني من تجديدها أو نقل كفالتها علي لأنها غير سعودية.

وطالب الزهراني الجهات المعنية التدخل لإسقاط المخالفات التي على اسمه بسبب هذه الشركة حيث يملك كافة الإثباتات التي تبين إنهاء العمل معها منذ عام 1435هـ، وكون هذه المخالفات المرورية لا تخصه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,037

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة