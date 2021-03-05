تفاجأ مواطن بمحافظة جدة بـ50 مخالفة مسجلة عليه منذ سنوات بسبب عدم إلغاء شركة كان يعمل بها تفويض قيادة سيارة كانت بمعيته، مما تسبب إلى عدم مقدرته على سداد أو إنهاء المشكلة مع الشركة، داعياً إسقاط المخالفات التي عليه ليتمكن من إنهاء تجديد هوية زوجته غير السعودية. وتفصيلاً، قال المواطن علي الزهراني إني عملت في إحدى الشركات عام 1434هـ وسجلت الشركة سيارة باسمي كمستخدم فعلي، وتم إنهاء عقدي في عام 1435هـ، لكن تفاجئت بعدم إلغاء التفويض المسجل باسمي مما تسبب في تسجيل عدد 50 مخالفة على سجلي المدني من موظفي الشركة الأمر الذي تسبب لي في أضرار مادية ونفسية كبيرة. وبين الزهراني أن إجمالي المخالفات التي سجلت عليه بلغت29000 ألف ريال، مبيناً أن هذا الأمر جعله يجد صعوبة في تجديد هوية زوجته وتسبب بمشاكل كبيرة، حيث ووصل الأمر إلى أن طلبت زوجتي الطلاق لانتهاء هويتها وعدم تمكني من تجديدها أو نقل كفالتها علي لأنها غير سعودية. وطالب الزهراني الجهات المعنية التدخل لإسقاط المخالفات التي على اسمه بسبب هذه الشركة حيث يملك كافة الإثباتات التي تبين إنهاء العمل معها منذ عام 1435هـ، وكون هذه المخالفات المرورية لا تخصه.

مواطن بجدة يتفاجأ بـ50 مخالفة مرورية عليه لعدم إلغاء عقده بشركته سعود الدعجاني سبق 2021-03-05 تفاجأ مواطن بمحافظة جدة بـ50 مخالفة مسجلة عليه منذ سنوات بسبب عدم إلغاء شركة كان يعمل بها تفويض قيادة سيارة كانت بمعيته، مما تسبب إلى عدم مقدرته على سداد أو إنهاء المشكلة مع الشركة، داعياً إسقاط المخالفات التي عليه ليتمكن من إنهاء تجديد هوية زوجته غير السعودية.



وتفصيلاً، قال المواطن علي الزهراني إني عملت في إحدى الشركات عام 1434هـ وسجلت الشركة سيارة باسمي كمستخدم فعلي، وتم إنهاء عقدي في عام 1435هـ، لكن تفاجئت بعدم إلغاء التفويض المسجل باسمي مما تسبب في تسجيل عدد 50 مخالفة على سجلي المدني من موظفي الشركة الأمر الذي تسبب لي في أضرار مادية ونفسية كبيرة.



وبين الزهراني أن إجمالي المخالفات التي سجلت عليه بلغت29000 ألف ريال، مبيناً أن هذا الأمر جعله يجد صعوبة في تجديد هوية زوجته وتسبب بمشاكل كبيرة، حيث ووصل الأمر إلى أن طلبت زوجتي الطلاق لانتهاء هويتها وعدم تمكني من تجديدها أو نقل كفالتها علي لأنها غير سعودية.



وطالب الزهراني الجهات المعنية التدخل لإسقاط المخالفات التي على اسمه بسبب هذه الشركة حيث يملك كافة الإثباتات التي تبين إنهاء العمل معها منذ عام 1435هـ، وكون هذه المخالفات المرورية لا تخصه.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 10:12 PM

مواطن بجدة يتفاجأ بـ50 مخالفة مرورية عليه لعدم إلغاء عقده بشركته طالب بإسقاط المخالفات ليتمكن من تجديد هوية زوجته غير السعودية





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تفاجأ مواطن بمحافظة جدة بـ50 مخالفة مسجلة عليه منذ سنوات بسبب عدم إلغاء شركة كان يعمل بها تفويض قيادة سيارة كانت بمعيته، مما تسبب إلى عدم مقدرته على سداد أو إنهاء المشكلة مع الشركة، داعياً إسقاط المخالفات التي عليه ليتمكن من إنهاء تجديد هوية زوجته غير السعودية.



وتفصيلاً، قال المواطن علي الزهراني إني عملت في إحدى الشركات عام 1434هـ وسجلت الشركة سيارة باسمي كمستخدم فعلي، وتم إنهاء عقدي في عام 1435هـ، لكن تفاجئت بعدم إلغاء التفويض المسجل باسمي مما تسبب في تسجيل عدد 50 مخالفة على سجلي المدني من موظفي الشركة الأمر الذي تسبب لي في أضرار مادية ونفسية كبيرة.



وبين الزهراني أن إجمالي المخالفات التي سجلت عليه بلغت29000 ألف ريال، مبيناً أن هذا الأمر جعله يجد صعوبة في تجديد هوية زوجته وتسبب بمشاكل كبيرة، حيث ووصل الأمر إلى أن طلبت زوجتي الطلاق لانتهاء هويتها وعدم تمكني من تجديدها أو نقل كفالتها علي لأنها غير سعودية.



وطالب الزهراني الجهات المعنية التدخل لإسقاط المخالفات التي على اسمه بسبب هذه الشركة حيث يملك كافة الإثباتات التي تبين إنهاء العمل معها منذ عام 1435هـ، وكون هذه المخالفات المرورية لا تخصه.