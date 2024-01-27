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عن فضيحة إقامة حفلات الإغلاق.. "جونسون" يصر على رفض الاستقالة

أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، رفض الاستقالة من منصبه، على وقع فضيحة إقامته سلسلة من الحفلات تخالف تدابير الإغلاق في مكتبه، ومقر إقامته بداوننج ستريت، لكنه أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان عن عمد.

واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، جونسون "بتغيير روايته عن التجمعات، وسأله عما إذا كان سيتنحى الآن، ورداً على هذا السؤال، قال "جونسون" في البرلمان: "لا".

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عن فضيحة إقامة حفلات الإغلاق.. "جونسون" يصر على رفض الاستقالة
سبق

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، رفض الاستقالة من منصبه، على وقع فضيحة إقامته سلسلة من الحفلات تخالف تدابير الإغلاق في مكتبه، ومقر إقامته بداوننج ستريت، لكنه أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان عن عمد.

واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، جونسون "بتغيير روايته عن التجمعات، وسأله عما إذا كان سيتنحى الآن، ورداً على هذا السؤال، قال "جونسون" في البرلمان: "لا".

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
05:22 PM

عن فضيحة إقامة حفلات الإغلاق.. "جونسون" يصر على رفض الاستقالة

أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم "الأربعاء"، رفض الاستقالة من منصبه، على وقع فضيحة إقامته سلسلة من الحفلات تخالف تدابير الإغلاق في مكتبه، ومقر إقامته بداوننج ستريت، لكنه أقر بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان عن عمد.

واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، جونسون "بتغيير روايته عن التجمعات، وسأله عما إذا كان سيتنحى الآن، ورداً على هذا السؤال، قال "جونسون" في البرلمان: "لا".

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