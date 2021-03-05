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المعلم محمد الألمعي إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله اليوم، محمد عبدالهادي الألمعي، أحد معلمي المتوسطة الأولى بأبها سابقاً.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وستكون الصلاة على الفقيد والدفن بمقبرة اليمانية بمدينة أبها، فيما حدد موقع العزاء بمنزله بحي السلامة بأبها.

وللتواصل جوال عمه مطيران 0545998733 وشقيقه د. إبراهيم 0556711194 وابنه عبدالهادي 0553744741

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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المعلم محمد الألمعي إلى رحمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله اليوم، محمد عبدالهادي الألمعي، أحد معلمي المتوسطة الأولى بأبها سابقاً.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وستكون الصلاة على الفقيد والدفن بمقبرة اليمانية بمدينة أبها، فيما حدد موقع العزاء بمنزله بحي السلامة بأبها.

وللتواصل جوال عمه مطيران 0545998733 وشقيقه د. إبراهيم 0556711194 وابنه عبدالهادي 0553744741

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
08:28 PM

المعلم محمد الألمعي إلى رحمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
193

انتقل إلى رحمة الله اليوم، محمد عبدالهادي الألمعي، أحد معلمي المتوسطة الأولى بأبها سابقاً.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

وستكون الصلاة على الفقيد والدفن بمقبرة اليمانية بمدينة أبها، فيما حدد موقع العزاء بمنزله بحي السلامة بأبها.

وللتواصل جوال عمه مطيران 0545998733 وشقيقه د. إبراهيم 0556711194 وابنه عبدالهادي 0553744741

أحر التعازي لأسرة الفقيد والتعزية موصولة من الزميل الإعلامي أحمد الشايع، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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