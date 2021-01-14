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"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها "كورونا" المتحور

بينها بريطانيا وأمريكا وفرنسا والدنمارك واليابان

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم (الخميس)، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول، التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأفادت السلطة في بيان بأن منع السفر شمل: بريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، ولوكسمبيرغ، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والبرازيل، وأمريكا، والهند، وأستراليا، واليابان، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وشددت على أنه لا يسمح للعراقيين العائدين من هذه الدول بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص "كورونا" ولمدة أسبوعين، لحين وضوح الوضع العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة الجديدة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها "كورونا" المتحور
سبق

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم (الخميس)، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول، التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأفادت السلطة في بيان بأن منع السفر شمل: بريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، ولوكسمبيرغ، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والبرازيل، وأمريكا، والهند، وأستراليا، واليابان، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وشددت على أنه لا يسمح للعراقيين العائدين من هذه الدول بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص "كورونا" ولمدة أسبوعين، لحين وضوح الوضع العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة الجديدة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
04:36 PM

العراق يمنع مواطنيه من السفر إلى الدول التي ظهر فيها "كورونا" المتحور

بينها بريطانيا وأمريكا وفرنسا والدنمارك واليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم (الخميس)، توجيه شركات الطيران العاملة على أراضيها بمنع سفر المواطنين العراقيين إلى الدول، التي ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأفادت السلطة في بيان بأن منع السفر شمل: بريطانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، ولوكسمبيرغ، وسلوفاكيا، وإسبانيا، والبرازيل، وأمريكا، والهند، وأستراليا، واليابان، وجنوب إفريقيا، وزامبيا، وكذلك منع دخول الوافدين منها عدا العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يومًا، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وشددت على أنه لا يسمح للعراقيين العائدين من هذه الدول بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض عبر فحص "كورونا" ولمدة أسبوعين، لحين وضوح الوضع العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة الجديدة.

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