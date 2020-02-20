هذا ما أنفقه السياح السعوديون في الأردن.. أرقام مفاجئة

تصدّر السياح السعوديون جميع الجنسيات القادمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2019، بما يقارب 15% من الدخل السياحي، بما قيمته مليار دولار؛ حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة، ارتفع 9% في الشهور التسعة الأولى من 2019 إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

ومؤخرًا شهدت السياحة الأردنية نموًّا كبيرًا خلال شهر يناير 2020 من العام الحالي؛ لتصل إلى 361 مليون دينار أردني؛ أي ما نسبته 11.4% مقارنة بـ9.1% خلال الشهر ذاته من عام 2019.

واحتلت مساهمة الدول العربية في إجمالي الدخل السياحي، المرتبةَ الأولى بنسبة 42%، وأبرزها السعودية 15%، العراق 6.5%، فلسطين 4.7%، والأردنيون غير المقيمين بنسبة 35%، والجنسيات الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11%.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 12% ليصل إلى 479 ألف سائح مقارنة مع ارتفاع نسبته 4.7% خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفع الدخل السياحي بشكل رئيسي من الدول العربية بنسبة 20%؛ منها دول الخليج العربي بنسبة 24%، تلاها دول آسيا 18.7%، ودول الاتحاد الأوروبي 15%، والولايات المتحدة الأمريكية 12.%