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هذا ما أنفقه السياح السعوديون في الأردن.. أرقام مفاجئة

تصدّر السياح السعوديون جميع الجنسيات القادمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2019، بما يقارب 15% من الدخل السياحي، بما قيمته مليار دولار؛ حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة، ارتفع 9% في الشهور التسعة الأولى من 2019 إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

ومؤخرًا شهدت السياحة الأردنية نموًّا كبيرًا خلال شهر يناير 2020 من العام الحالي؛ لتصل إلى 361 مليون دينار أردني؛ أي ما نسبته 11.4% مقارنة بـ9.1% خلال الشهر ذاته من عام 2019.

واحتلت مساهمة الدول العربية في إجمالي الدخل السياحي، المرتبةَ الأولى بنسبة 42%، وأبرزها السعودية 15%، العراق 6.5%، فلسطين 4.7%، والأردنيون غير المقيمين بنسبة 35%، والجنسيات الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11%.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 12% ليصل إلى 479 ألف سائح مقارنة مع ارتفاع نسبته 4.7% خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفع الدخل السياحي بشكل رئيسي من الدول العربية بنسبة 20%؛ منها دول الخليج العربي بنسبة 24%، تلاها دول آسيا 18.7%، ودول الاتحاد الأوروبي 15%، والولايات المتحدة الأمريكية 12.%

السياح السعوديون المملكة الأردنية الهاشمية الدخل السياحي

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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هذا ما أنفقه السياح السعوديون في الأردن.. أرقام مفاجئة
سبق

تصدّر السياح السعوديون جميع الجنسيات القادمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2019، بما يقارب 15% من الدخل السياحي، بما قيمته مليار دولار؛ حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة، ارتفع 9% في الشهور التسعة الأولى من 2019 إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

ومؤخرًا شهدت السياحة الأردنية نموًّا كبيرًا خلال شهر يناير 2020 من العام الحالي؛ لتصل إلى 361 مليون دينار أردني؛ أي ما نسبته 11.4% مقارنة بـ9.1% خلال الشهر ذاته من عام 2019.

واحتلت مساهمة الدول العربية في إجمالي الدخل السياحي، المرتبةَ الأولى بنسبة 42%، وأبرزها السعودية 15%، العراق 6.5%، فلسطين 4.7%، والأردنيون غير المقيمين بنسبة 35%، والجنسيات الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11%.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 12% ليصل إلى 479 ألف سائح مقارنة مع ارتفاع نسبته 4.7% خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفع الدخل السياحي بشكل رئيسي من الدول العربية بنسبة 20%؛ منها دول الخليج العربي بنسبة 24%، تلاها دول آسيا 18.7%، ودول الاتحاد الأوروبي 15%، والولايات المتحدة الأمريكية 12.%

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
12:12 PM

هذا ما أنفقه السياح السعوديون في الأردن.. أرقام مفاجئة

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خالد خليل - الرياض
4
5,907

تصدّر السياح السعوديون جميع الجنسيات القادمة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام 2019، بما يقارب 15% من الدخل السياحي، بما قيمته مليار دولار؛ حيث أعلن البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة، ارتفع 9% في الشهور التسعة الأولى من 2019 إلى 4.4 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

ومؤخرًا شهدت السياحة الأردنية نموًّا كبيرًا خلال شهر يناير 2020 من العام الحالي؛ لتصل إلى 361 مليون دينار أردني؛ أي ما نسبته 11.4% مقارنة بـ9.1% خلال الشهر ذاته من عام 2019.

واحتلت مساهمة الدول العربية في إجمالي الدخل السياحي، المرتبةَ الأولى بنسبة 42%، وأبرزها السعودية 15%، العراق 6.5%، فلسطين 4.7%، والأردنيون غير المقيمين بنسبة 35%، والجنسيات الأوروبية بنسبة مساهمة بلغت 11%.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، إلى أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 12% ليصل إلى 479 ألف سائح مقارنة مع ارتفاع نسبته 4.7% خلال الشهر ذاته من العام 2019.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، ارتفع الدخل السياحي بشكل رئيسي من الدول العربية بنسبة 20%؛ منها دول الخليج العربي بنسبة 24%، تلاها دول آسيا 18.7%، ودول الاتحاد الأوروبي 15%، والولايات المتحدة الأمريكية 12.%

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