الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تتواصل حتى 6 مساءً
"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل 9 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
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الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تتواصل حتى 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-03
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:34 AM
الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح تتواصل حتى 6 مساءً
"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل 9 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله- إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.