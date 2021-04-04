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أمير تبوك يطّلع على خطة تعليم المنطقة للاختبارات النهائية

إضافة للبرامج والفعاليات التي نفذتها المدارس

‬ استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع، خلال الاستقبال، على تقرير مفصل عن أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها مدارس المنطقة وخطة الإدارة لانطلاقة الاختبارات النهائية.

وأكد أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد، في التهيئة لاختبارات نهاية العام الدراسي، مشيداً بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.

ونوّه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وتمنى للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته، قدم مدير "تعليم تبوك"، شكره وعرفانه، لأمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي في المنطقة من عنايته وحرصه على أبنائه الطلبة في ظل رعاية القيادة الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك يطّلع على خطة تعليم المنطقة للاختبارات النهائية
سبق

‬ استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع، خلال الاستقبال، على تقرير مفصل عن أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها مدارس المنطقة وخطة الإدارة لانطلاقة الاختبارات النهائية.

وأكد أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد، في التهيئة لاختبارات نهاية العام الدراسي، مشيداً بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.

ونوّه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وتمنى للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته، قدم مدير "تعليم تبوك"، شكره وعرفانه، لأمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي في المنطقة من عنايته وحرصه على أبنائه الطلبة في ظل رعاية القيادة الحكيمة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
06:41 PM

أمير تبوك يطّلع على خطة تعليم المنطقة للاختبارات النهائية

إضافة للبرامج والفعاليات التي نفذتها المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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‬ استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الأحد، مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.

واطلع، خلال الاستقبال، على تقرير مفصل عن أبرز البرامج والفعاليات التي نفذتها مدارس المنطقة وخطة الإدارة لانطلاقة الاختبارات النهائية.

وأكد أمير المنطقة أهمية التكامل بين الإدارة والمدرسة ومنظومة التعليم عن بعد، في التهيئة لاختبارات نهاية العام الدراسي، مشيداً بدور وزارة التعليم في توفير منصات عن بُعد بكفاءة وفعالية عالية.

ونوّه بما يحظى به قطاع التعليم في المملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

وتمنى للكادر التعليمي والطلاب والطالبات والأسر الكريمة المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته، قدم مدير "تعليم تبوك"، شكره وعرفانه، لأمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي في المنطقة من عنايته وحرصه على أبنائه الطلبة في ظل رعاية القيادة الحكيمة.

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