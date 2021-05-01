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أمن مكة يعيد طفلًا خُطِف من أحد المستوصفات ويطيح بالخاطفة

تمت إعادته سالمًا ويجري إكمال إجراءات التحقيق معها

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة -بتوفيق الله- من استعادة أحد الأطفال المواليد، بعد أن تعرّض للاختطاف في أحد المستوصفات بمكة المكرمة.

ونجح رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في الوصول إلى الطفل المخطوف وإعادته سالمًا إلى المستوصف المخطوف منه، وضبط السيدة التي قامت بالخطف، ويجري إكمال إجراءات التحقيق.

الجهات الأمنية اختطاف مكة المكرمة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمن مكة يعيد طفلًا خُطِف من أحد المستوصفات ويطيح بالخاطفة
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة -بتوفيق الله- من استعادة أحد الأطفال المواليد، بعد أن تعرّض للاختطاف في أحد المستوصفات بمكة المكرمة.

ونجح رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في الوصول إلى الطفل المخطوف وإعادته سالمًا إلى المستوصف المخطوف منه، وضبط السيدة التي قامت بالخطف، ويجري إكمال إجراءات التحقيق.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
08:57 PM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:22 AM

أمن مكة يعيد طفلًا خُطِف من أحد المستوصفات ويطيح بالخاطفة

تمت إعادته سالمًا ويجري إكمال إجراءات التحقيق معها

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
15
12,078

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة -بتوفيق الله- من استعادة أحد الأطفال المواليد، بعد أن تعرّض للاختطاف في أحد المستوصفات بمكة المكرمة.

ونجح رجال الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، في الوصول إلى الطفل المخطوف وإعادته سالمًا إلى المستوصف المخطوف منه، وضبط السيدة التي قامت بالخطف، ويجري إكمال إجراءات التحقيق.

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