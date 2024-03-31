وأكّدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

وشمل التنبيه "مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والمندق والأجزاء المجاورة"، ويبدأ الساعة الواحدة ظهراً، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة.

"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعديّة على "الباحة" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-03-29 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة. وشمل التنبيه "مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والمندق والأجزاء المجاورة"، ويبدأ الساعة الواحدة ظهراً، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية. وأكّدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

29 مارس 2019 - 22 رجب 1440 01:27 PM

"الأرصاد" تنبّه لهطول أمطار رعديّة على "الباحة" "المدني" يدعو إلى عدم التنزه في بطون ومهابط الأودية





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه "مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمخواة وقلوة والمندق والأجزاء المجاورة"، ويبدأ الساعة الواحدة ظهراً، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.

وأكّدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.