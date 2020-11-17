السيول تدهم عائلة بمركز خاط.. ومطالبات باستكمال مشروع "الأمان"

الأهالي ناشدوا بإنقاذهم من معاناتهم

نجت عائلة مساء اليوم من الغرق في وادي حضوة بمركز خاط، بعد أن دهمتهم السيول في الوادي وغمرت مركبتهم.

وتبين التفاصيل التي تحصلت عليها "سبق" أنه أثناء عبور مركبة العائلة من نوع "وانيت" دهمهم السيل في وادي "حضوة" المؤدي لقرى الغمرة في مركز خاط بمحافظة المجاردة، فيما نجت العائلة من الكارثة الوشيكة بعد إنقاذٍ سريع لانتشالهم من الموقع إلى منطقة آمنة.

وناشد أهالي القرى خلف الوادي بإنقاذهم من المعاناة الممتدة منذ عشرات السنين وتأمين الوادي بعبّارات تستوعب السيول الجارفة، مؤكدين أن الاحتجازات تبدأ مع كل موسم ممطر، والتي تعزل القرى وساكنيها تمامًا عن أعمالهم أو نقل الحالات الطارئة وقت جريان السيول التي تستمر لساعات.

وبينوا أن تأخر استكمال مشروع تأمين الوادي فاقم المشكلة، خصوصًا مع السيول المنقولة من محافظة النماص أو أعالي المركز.

ولا تزال تلك القرى معزولة من ساعات العصر وحتى وقت تحرير الخبر.