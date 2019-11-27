جازان.. مقتل امرأة في مشلحة صبيا بعيار ناري داخل غرفة نومها

باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة ورفعت البصمات لكشف الملابسات

تباشر الأجهزة الأمنية بمحافظة صبيا اليوم، حادثة مقتل امرأة زوجة مواطن (غير سعودية) داخل غرفة نومها في مشلحة شرقي المحافظة.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "سبق"؛ فقد هُرع الجيران على صرخات شقيق المرأة فجر اليوم؛ مفيدًا بالعثور عليها مقتولة بعيار ناري في الرأس داخل غرفة نومها، بجوار ابنها الذي يبلغ من العمر حوالى ٦ سنوات وهو نائم.

وبيّنت معلومات الجيران، أنه لم يتبين حتى الآن تفاصيل الحادثة، وكيف قُتلت، وما إن كان طرف ما قد أقدَمَ على فعل ذلك، أو هي أقدمت عليه بنفسها؛ مبيّنين أنها كانت تتواجد في المنزل مع زوجها وابنها.

ووفقًا للمعلومات؛ فقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادثة، ورفعت البصمات والإجراءات؛ تمهيدًا لكشف ملابساتها، وستوافيكم "سبق" بمزيد من المعلومات حال توافرها.