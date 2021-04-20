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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
10:14 AM

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأفاد التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تتحول إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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