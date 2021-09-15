على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 6 يناير.. الهلال والفيصلي في نهائي السوبر
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن موعد نهائي كأس السوبر الذي يجمع الهلال بنظيره الفيصلي.
وتقرّر أن تقام المباراة النهائية الخميس 6 يناير المقبل، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
الفيصلي يواجه الهلال بصفته حامل كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الماضية، فيما يشارك الهلال بصفته حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الأخيرة.
السوبر السعودي
الهلال
الفيصلي
كأس السوبر
على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 6 يناير.. الهلال والفيصلي في نهائي السوبر
أحمد سرور
سبق
2021-09-15
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن موعد نهائي كأس السوبر الذي يجمع الهلال بنظيره الفيصلي.
وتقرّر أن تقام المباراة النهائية الخميس 6 يناير المقبل، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
الفيصلي يواجه الهلال بصفته حامل كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الماضية، فيما يشارك الهلال بصفته حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الأخيرة.
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
04:49 PM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:59 PM
على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في 6 يناير.. الهلال والفيصلي في نهائي السوبر
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، عن موعد نهائي كأس السوبر الذي يجمع الهلال بنظيره الفيصلي.
وتقرّر أن تقام المباراة النهائية الخميس 6 يناير المقبل، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
الفيصلي يواجه الهلال بصفته حامل كأس خادم الحرمين الشريفين في نسخته الماضية، فيما يشارك الهلال بصفته حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الأخيرة.