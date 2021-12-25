شرطة المدينة: القبض على 5 مقيمين لتهريبهم الأموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لجمعهم الأموال، وتهريبها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة.

وأشار إلى أنه عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.