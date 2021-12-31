التعادل سيد الموقف بين الاتفاق والفيحاء

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة الاتفاق مع ضيفه الفيحاء هدف لمثله، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار منافسات الجولة الـ15 والأخيرة من الدور الأول لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.



بهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 21 نقطة احتل من خلالها المركز السادس في جدول الترتيب، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة بالمركز التاسع.



على عكس مجريات اللعب خطف الضيوف هدف التقدم عند الدقيقة 33 من هجمة مرتدة قادها أمادو مونتاري، قبل أن يمرر الكرة إلى اليوناني باناجيوتس الذي توغل بدوره من الرواق الأيسر ليحول عرضية مثالية أمام مالك عبدالمنعم، الذي لم يتوان في إيداعها شباك رايس مبولحي.



وقبل غروب شمس المباراة بـ6 دقائق تمكن النجم التونسي نعيم سليتي من تعديل النتيجة بإحرازه هدف التعادل بمجهود فردي مميز بعد أن تلاعب بدفاعات الفيحاء داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية خادعت الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش.