زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، شمال غربي الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، في بيان بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن الزلزال الذي ضرب مدينة مانغيا التابعة لمقاطعة تشينغهاي، وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.