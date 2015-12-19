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زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، شمال غربي الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، في بيان بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن الزلزال الذي ضرب مدينة مانغيا التابعة لمقاطعة تشينغهاي، وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، شمال غربي الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، في بيان بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن الزلزال الذي ضرب مدينة مانغيا التابعة لمقاطعة تشينغهاي، وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
08:28 AM

زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال غربي الصين

لم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد، شمال غربي الصين.

وذكر المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل، في بيان بثته وكالة شينخوا للأنباء، أن الزلزال الذي ضرب مدينة مانغيا التابعة لمقاطعة تشينغهاي، وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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